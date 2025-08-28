Radio TV Valle Viejo
La abultada multa que podría recibir Espert por haberse ido en moto y sin casco

El diputado nacional José Luis Espert podría enfrentar una multa de tránsito de hasta $717.500 tras ser captado circulando en moto sin casco en medio de los incidentes ocurridos en la caravana de campaña de Javier Milei en Lomas de Zamora.


La imagen del legislador se viralizó rápidamente en redes sociales el pasado miércoles, luego de que se registraran ataques con piedras contra el vehículo en el que viajaba el Presidente. En medio de la evacuación de urgencia de la comitiva, Espert abordó una motocicleta sin las medidas de seguridad requeridas.

Las tarifas de las multas

La posible infracción se enmarca en la actualización del cuadro tarifario implementada por el gobierno de Axel Kicillof, que incrementó el valor de la Unidad Fija (UF) a $1.435.

En ese esquema, la falta de casco se equipara a la de no usar cinturón de seguridad, con multas que van desde los $143.500 hasta los $717.500.

Otros valores fijados en el nuevo cuadro contemplan:

-Exceso de velocidad: de $215.250 a $1.435.000.

-Conducir alcoholizado o bajo estupefacientes: de $287.000 a $1.435.000.

-Cruzar un semáforo en rojo: de $143.500 a $717.500.

-Circular sin VTV: de $143.500 a $717.500.

-Mal estacionamiento: de $71.750 a $143.500.

Piedrazos, evacuación y tensión política

Los incidentes en Lomas de Zamora se produjeron cuando la caravana encabezada por Javier Milei ingresaba a la Plaza Grigera. Un grupo de manifestantes arrojó piedras y objetos contundentes contra la camioneta del mandatario, lo que obligó a evacuarlo de inmediato junto a su comitiva.

En ese contexto, Espert fue uno de los dirigentes que debió abandonar la zona en moto, hecho que derivó en la polémica por la falta de casco.

Un acto en medio del escándalo por coimas

El acto de campaña se llevó a cabo en un distrito clave de la Tercera Sección Electoral bonaerense, en la recta final hacia las elecciones provinciales del 7 de septiembre. El clima político ya estaba marcado por el escándalo de los audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que denunció presuntos hechos de corrupción en el Gobierno.

Durante la jornada, Milei se refirió por primera vez a esas acusaciones: “Todo lo que dice es mentira. Lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió”, sostuvo el Presidente.

La violencia registrada en Lomas de Zamora terminó por opacar la estrategia de campaña, cuyo objetivo era reforzar la presencia de candidatos locales y confrontar con el kirchnerismo.

