La 17ª Feria del Libro de Catamarca será en CATA del 6 al 9 de noviembre

El flamante Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) recientemente inaugurado en la histórica Casa de Gobierno, será el espacio que albergará este año la 17º edición de la Feria Provincial del Libro que, con organización del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, se realizará del 6 al 9 de noviembre.

“Los libros, portales infinitos” es el lema que acompaña la edición 2025 de la feria, que ya es un clásico encuentro entre autores y lectores. Como todos los años, habrá stands de editoriales y libreros catamarqueños y también de otras provincias, así como espacios para charlas, presentaciones de libros y otras propuestas vinculadas al mundo de la lectura.

“Realizar esta edición de la Feria del Libro en CATA invita a seguir descubriendo y reafirmando quiénes somos, no solo a través del arte y la tecnología que propone este espacio, sino también a partir de las voces de nuestros escritores, investigadores y poetas”, indicó la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, quien además resaltó que de esta forma CATA inicia una programación más dinámica de propuestas vinculadas a la cultura.

Los libros, portales infinitos

El lema de la feria “Los libros, portales infinitos” tiene su anclaje en la imagen diseñada para acompañar esta edición, representada con un libro abierto en estado de transformación, con páginas que se fragmentan y evocan pixeles.

Esta metáfora refleja cómo la lectura trasciende los límites del papel, asume formas digitales y promueve conocimientos que se convierten en puertas a otros mundos, ideas y universos posibles.

La idea de portal, desde el punto de vista arquitectónico, también invita a entrar. Las puertas de CATA se abren para recibir a autores y lectores, y también para que conozcan sus salas, que proponen un viaje por la historia y la cultura de Catamarca.