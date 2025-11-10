“Kirchnerista = ladrón”: Milei criticó a Álvarez Agis por su propuesta de impuesto al efectivo

El presidente Javier Milei apuntó duramente contra el economista Emmanuel Álvarez Agis, luego de que este propusiera la creación de un impuesto al uso de dinero en efectivo. “Kirchnerista = ladrón”, escribió el mandatario en su cuenta de X, cuestionando la idea del exviceministro de Economía durante la gestión de Axel Kicillof en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

Álvarez Agis había sugerido que se cobre un impuesto al efectivo para incentivar la formalización de la economía. “Creo que hay que cobrar un impuesto al efectivo, de manera tal que sea el consumidor el que induzca al comercio a blanquearse. Voy al cajero, pongo $1000 y salen $900”, explicó durante una entrevista.

La respuesta del Presidente fue inmediata y contundente. “El que fue viceministro de Economía de Kicillof propone de modo abierto robarte el 10% de tus ingresos que destines al consumo. Jamás piensan en achicar el gasto sino sólo en cómo recaudar más para ser ellos quienes decidan cuánto y en qué gastar tu dinero”, escribió Milei.