Kicillof viendo el concierto de Milei: “La gente no llega a fin de mes y el presidente canta”

Axel Kicillof estuvo este lunes en el programa “Minuto Uno” con el Gato Sylvestre para volver a pronunciarse sobre la crítica situación que atraviesa el país bajo el gobierno de Javier Milei, mientras él “se divierte” en la presentación de su nuevo libro. Previo a la entrevista, Kicillof aseguró en X: “En la Argentina se terminó la idea de que el Gobierno nacional tiene apoyo popular para aplicar el ajuste despiadado que está llevando adelante contra la educación, la salud y la cultura.”

El gobernador de Buenos Aires destacó, además, el desafío que enfrentan en las elecciones del 26 de octubre, buscando mostrar que con #FuerzaPatria se puede construir otro modelo de país. Apenas un día después de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura en la provincia de Buenos Aires, tras denuncias que lo vinculan con el empresario narco Fred Machado, el presidente Javier Milei volvió a subirse a un escenario en modo show.

Lo hizo en el Movistar Arena, entre luces, cánticos y versiones de temas como Demoliendo Hoteles, No me arrepiento de este amor, Rock del gato y Blues del equipaje. Mientras tanto, el gobernador Axel Kicillof observaba el evento desde el piso de C5N y lanzó una dura crítica: “Es asombroso. Están completamente fuera de la realidad”, dijo.