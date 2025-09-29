Kicillof le pidió a Milei que convoque a los gobernadores: “El narcotráfico afecta a toda la Argentina”

El gobernador Axel Kicillof reclamó una respuesta nacional ante el avance del narcotráfico tras el triple femicidio de Florencio Varela, caso que conmocionó a la sociedad por su brutalidad y por la evidencia de una trama narco detrás de los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

“Le pido al presidente (Javier Milei) que convoque urgentemente a los gobernadores y podamos tener una mesa de trabajo que sea nacional, porque el tema del narcotráfico es un tema internacional, pero afecta a todo el territorio de la Argentina”, exigió Kicillof en la conferencia de prensa que dio desde la casa de Gobierno bonaerense.

El mandatario provincial inició su intervención con un mensaje dirigido a los allegados de las víctimas: “Quiero expresar nuestro pesar y darle nuestro pésame, nuestro abrazo a las familias, a los amigos, a los deudos de Lara, de Brenda, de Morena. La verdad que hemos sido testigos como sociedad, la sociedad entera, de un hecho estremecedor. Estamos todos conmocionados por esto y por supuesto que nada, pero absolutamente nada explica ni justifica el nivel de violencia, el nivel de sadismo”, afirmó el mandatario provincial.