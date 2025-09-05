Kicillof cerró las actividades proselitistas rumbo al próximo domingo en La Plata

El gobernador bonaerense Axel Kicillof recorrió hoy obras en La Plata junto al intendente local Julio Alak para ponerle punto final a la campaña proselitista de Fuerza Patria para las elecciones provinciales del próximo domingo, donde se espera una definición “voto a voto” con el frente libertario del presidente Javier Milei.

“Tenemos que hacer un último esfuerzo para convencer a todos de que este domingo debemos ir a votar en defensa de las obras que estamos haciendo para reconstruir la capital de todos los bonaerenses”, sostuvo Kicillof al visitar obras de repavimentación de un tramo de la avenida 60 de la capital provincial.

Durante la actividad estuvieron presentes la vicegobernadora y candidata a diputada bonaerense Verónica Magario; y los legisladores provinciales Ariel Archanco, Lucía Iañez y Juan Malpeli; en el marco del cierre de campaña de la octava sección electoral.

Según indicaron desde la gobernación en un comunicado, Kicillof mantuvo además una charla con chicos y chicas que realizan actividades en distintos clubes de barrio del distrito.

El mandatario bonaerense había encabezado cierres este jueves en Merlo y Lomas de Zamora, donde pidió llenar las “urnas de votos de Fuerza Patria” como “único mensaje” para frenar a Milei.

“El ruido de las urnas repletas de votos de Fuerza Patria es el único mensaje que puede frenar a Milei”, sostuvo Kicillof durante su visita a esos municipios de la Primera y Tercera Sección electoral.

Al visitar obras de infraestructura en la Escuela de Educación Superior N°508 junto al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, el mandatario bonaerense dijo que “nadie que tenga sensibilidad y comprensión puede votar en apoyo a Milei este domingo”.

“El topo no solo vino a destruir el Estado, también quiere terminar con nuestras costumbres y con la característica solidaria de nuestro pueblo: en Argentina no debería gobernar nadie que les dé la espalda a las personas con discapacidad”, planteó Kicillof, a horas del inicio de la veda electoral.

Durante el cierre en territorio lomense, el gobernador estuvo acompañado del director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; la ministra de Ambiente, Daniela Vilar; el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares; la jefa de gabinete municipal y candidata a concejal, Sol Tischik, según se informó en un comunicado.

Antes había participado de una recorrida por la exposición “Hecho en Merlo, hecho con orgullo”, junto al candidato a senador bonaerense Gabriel Katopodis y el intendente local Gustavo Menéndez.

“El Gobierno desfinancia la educación y la salud pública, les saca los remedios a los jubilados y ataca a las personas con discapacidad: todas esas son las consecuencias de un Presidente que gobierna odiando a su pueblo y despreciando nuestra historia y nuestra cultura”, expresó Kicillof.

Y añadió que mientras “el mundo entero protege a sus trabajadores y a sus industrias nacionales, Milei le puso una latita encima a nuestro país para venderlo como si fuera un auto usado”.