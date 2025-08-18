Karina Milei negó tener un Rolex de U$S 35.000 y dijo que llevará a la justicia a Pamela David

La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, advirtió que irá a la justicia contra la conductora Pamela David por haber dicho que usa “un Rolex de US$35.000?.

La hermana del Presidente contestó con un duro descargo en la red social X, en la que rechazó la versión de David, compartió fotos del accesorio que usa y dijo que lo compró antes de que su hermano llegara a la Presidencia.

“Es falso”, escribió. “Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo. Se ve que los vínculos con Massa los confundieron. Obviamente iremos a la Justicia para reclamar por estas calumnias e injurias”, advirtió en su posteo Milei.

Y agregó: “El reloj que muestran es de marca Grovana, vale menos de 1000 dólares y lo compré con el fruto de mi trabajo mucho antes de que Javier Milei se lanzará a la presidencia. Les dejo foto del mismo de antes de asumir. Porque a diferencia de ustedes, no tengo nada que esconder”.

Y concluyó: “Sigan mintiendo que el 26 de octubre les vamos a ganar igual porque gracias a Dios la gente ya no les cree más sus mentiras”.

Una de las fotos que compartió Karina Milei para mostrar qué reloj es el que usa.

Qué había dicho Pamela David

En un fragmento que compartió Karina Milei sobre Pamela David, la conductora dice: “Nadie habla del Rolex de 35 mil dólares que tiene Karina. Si es repostera no es Maru Botana, para tener un reloj de 35 mil dólares”.

Y agrega: “Tiene tanto poder que nadie habla. Lo tenía acá”, afirma David.