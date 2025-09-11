Karina Milei intervino el bloque de Diputados: ratificó a Menem y creó una comisión “anti-fugas” liderada por Lilia Lemoine

La secretaria general de la Presidencia y jefa de La Libertad Avanza, Karina Milei, desembarcó en el bloque de diputados oficialistas para tomar el control de la tropa tras la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. Acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo, la hermana del Presidente buscó frenar una posible fuga de legisladores y ratificó a Martín Menem al frente de la Cámara.

La reunión, que tuvo lugar este martes, fue una clara señal de reordenamiento político. Según supo Noticias Argentinas, Karina Milei arengó a los 19 diputados presentes a “estar unidos” para ganar en octubre y les dio la instrucción de impulsar la reforma laboral. Además, les comunicó que no habrá sesiones en los próximos días para “esperar que las aguas se aplaquen”, según informó Parlamentario.com.

Comisión “anti-fugas” y respaldo a Menem

Ante el malestar interno, el encuentro definió la creación de una comisión encargada de evitar la fuga de al menos tres legisladores “enojados”. La tarea recayó en la diputada Lilia Lemoine y en la santafesina Romina Diez, quienes deberán contener a los propios y tender puentes con los futuros legisladores. Esta medida se toma luego de que semanas atrás se fueran del bloque Carlos D’Alessandro, Gerardo González y Marcela Pagano.

Durante la reunión, Martín Menem también tomó la palabra para desmentir su posible salida: aclaró que de ninguna manera se alejaría de la Presidencia de la Cámara y calificó como “falsos rumores” los nombres que suenan para reemplazarlo, mencionando específicamente al jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo.

Por su parte, el ministro Caputo buscó llevar calma al asegurar que la inflación y el dólar están controlados y que los “buenos números de la macroeconomía” pronto se trasladarán a la microeconomía.