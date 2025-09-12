Karina Milei estuvo en Tucumán y prometió: “Tengan esperanza porque los cambios ya se van a notar”

Con la presencia de Karina Milei, Martín Menem y Lisandro Catalán, junto a otros referentes nacionales del espacio, La Libertad Avanza Tucumán lanzó formalmente este jueves su campaña electoral de cara a los comicios del próximo 26 de octubre, en los que la provincia renovará cuatro bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.

El acto se llevó a cabo en el Club Villa Luján, en San Miguel de Tucumán, y reunió a dirigentes y militantes de distintos puntos del territorio provincial. El evento se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y en un clima de hermetismo, en medio de la crisis política que enfrenta la administración libertaria tras la reciente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.

En un breve discurso, la hermana del presidente Javier Milei se mostró optimista con respecto a los comicios legislativos nacionales del mes que viene, tras la dura derrota sufrida en Buenos Aires el pasado domingo. “Estamos más fuertes que nunca y vamos a ganar el 26”, expresó.

La presencia de “El Jefe”, como denominan en el entorno libertario a la secretaria General de la Presidencia, reafirmó el respaldo directo de la conducción nacional a los candidatos tucumanos de LLA, donde el partido busca consolidar su estructura y sumar apoyo en el Congreso de la Nación para enfrentar los próximos dos años de gestión.

“El presidente nos necesita para que estemos a su lado en este momento y para fortalecer nuestro partido nacional, para tener en cada provincia a La Libertad Avanza”, remarcó Karina Milei. “Todos trabajamos sin descanso para sostener este proyecto, muchos sin que quizás todo el mundo lo sepa, para consolidar este espacio”, acotó.

La funcionaria nacional también tuvo palabras de reconocimiento para el flamante ministro del interior, Lisandro Catalán. “Ha trabajado incansablemente junto a todos los sectores para que salieran las leyes en el Congreso, para que pudiéramos tener la Ley Bases y para que podamos seguir progresando con La Libertad Avanza en todo el país. Así que muchas gracias Lisandro”, expresó.

Luego, dejó un mensaje directo a los tucumanos: “Lo que quiero decir es que tengan confianza, que tengan esperanza, porque los cambios están viniendo. Ya se van a notar”.

Y redobló su apuesta de cara a octubre: “Quiero dejarle un mensaje a todo el pueblo de Tucumán y a todos los argentinos. Estamos más fuertes que nunca y vamos a ganar el 26 de octubre. ¡Viva la libertad, carajo!”, completó.

Por su parte, Martín Menem cuestionó a la oposición. “Hablan de la educación y las escuelas están destrozadas. Hablan de seguridad y les cuesta ir a trabajar tranquilos. ¿Dónde estuvo el Estado presente en estos últimos 20 años?”, inquirió.

En un tono enérgico, recordó: “El 23 de noviembre de 2023, el presidente dijo: ‘No vine a guiar corderos, vine a despertar leones’. Y ustedes, acá en Tucumán, se despertaron”.

“Tenemos que estar con la guardia alta”, pidió a los militantes. Y agregó: “Vamos a defender el voto del presidente y a consolidar las transformaciones. La boleta única de papel es solo el comienzo de los cambios profundos que estamos impulsando”.

El titular de Diputados también habló del proceso de construcción partidaria. “Hace apenas un año y medio nos decían que no teníamos estructura, que no sabíamos gobernar. Hoy somos gobierno, tenemos representación en todas las provincias y somos el motor del cambio más profundo de las últimas décadas”, planteó.

En referencia al contexto actual, sostuvo: “Yo sé que a muchos les está costando. Que hay angustia. Pero este esfuerzo va a valer la pena. No estamos vendiendo humo. Estamos construyendo un país de verdad, sin atajos ni mentiras”.

En otro tramo de su mensaje, Menen apuntó contra el kirchnerismo. “Nos quisieron convencer de que vivir con inflación, con pobreza y con miedo era lo normal. Que el sacrificio era resignarse. Y mientras tanto, ellos se llenaban los bolsillos”, arremetió.

Finalmente, agradeció especialmente a la hermana del presidente: “Karina Milei está dejando la vida por este proyecto. Es la que sostiene el timón cuando todo se complica. Es la que arma, coordina y planifica sin pedir nada a cambio. Sin ella, este proyecto no sería posible”, dijo.

Y cerró su discurso con una arenga: “Acuérdense de esta palabra: lealtad. Lealtad al presidente, lealtad al proyecto, lealtad a los argentinos que creen en una Argentina distinta. ¡Viva la libertad, carajo!”.

También participaron del acto los referentes locales de LLA, incluidos Federico Pelli y Soledad Molinuevo, quienes encabezan la lista de candidatos y centraron sus discursos en cuestionar al oficialismo provincial, que encabeza Osvaldo Jaldo, informó Tendencia de Noticias. Además, dijeron presente figuras nacionales del entorno presidencial como la diputada Lilia Lemoine, Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón.

La organización había informado previamente que se restringiría el ingreso de ciertos elementos para garantizar la seguridad del evento. Entre los objetos prohibidos se encontraban termos, desodorantes y perfumes de más de 50 ml, encendedores, botellas de un litro, cámaras fotográficas, cargadores inalámbricos y cualquier tipo de objeto cortopunzante.