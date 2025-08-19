Karina Milei a Pamela David: “Espero la aclaración con la misma efusividad”

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, le exigió públicamente a la conductora Pamela David una rectificación por difundir información falsa sobre ella, y le puso una condición: que la aclaración tuviera “la misma efusividad con la que hoy difundieron la mentira”. El duro mensaje provocó una inmediata disculpa de la periodista.

Según supo Noticias Argentinas, la funcionaria no se limitó al hecho puntual —una acusación sobre un supuesto reloj de lujo— y escaló el reclamo, acusando a la conductora de una conducta sistemática. “También deberías pedir perdón por todas las veces que en los últimos 2 años difamaste al Presidente con mentiras”, escribió Milei en la red social X.

El error, la exigencia y la disculpa

El cruce expuso la tensión entre el Gobierno y ciertos medios de comunicación. Karina Milei acusó a David de parcialidad y de perjudicar al país con sus “operaciones”, lo que derivó en una rápida retractación de la periodista.

La condición de Milei: Exigió que la rectificación por la “mentira” tuviera “la misma efusividad” que la acusación original.

Acusación de intencionalidad: Le endilgó a la conductora un sesgo en sus equivocaciones: "Cuando el error es siempre para el mismo lado, el vicio queda manifiesto". También la acusó de "operar" para beneficiar a sus amigos "en perjuicio del pueblo argentino".

Le endilgó a la conductora un sesgo en sus equivocaciones: . También la acusó de para beneficiar a sus amigos . La respuesta de David: La periodista reconoció su error y aceptó la exigencia. “Me equivoqué (…) Mañana, en el mismo espacio donde lo dije, lo voy a rectificar en vivo”, respondió, y agregó: “Nobleza obliga: reconozco mi equivocación y te pido perdón, sin excusas”.

El tenso intercambio finalizó con la promesa de la rectificación al aire, luego del contundente reclamo de la secretaria de la Presidencia, quien cerró su mensaje con un irónico “Te mando un beso”.