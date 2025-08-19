Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Karina Milei a Pamela David: “Espero la aclaración con la misma efusividad”

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, le exigió públicamente a la conductora Pamela David una rectificación por difundir información falsa sobre ella, y le puso una condición: que la aclaración tuviera “la misma efusividad con la que hoy difundieron la mentira”. El duro mensaje provocó una inmediata disculpa de la periodista.

X de Karina Milei

Según supo Noticias Argentinas, la funcionaria no se limitó al hecho puntual —una acusación sobre un supuesto reloj de lujo— y escaló el reclamo, acusando a la conductora de una conducta sistemática. “También deberías pedir perdón por todas las veces que en los últimos 2 años difamaste al Presidente con mentiras”, escribió Milei en la red social X.

El error, la exigencia y la disculpa

El cruce expuso la tensión entre el Gobierno y ciertos medios de comunicación. Karina Milei acusó a David de parcialidad y de perjudicar al país con sus “operaciones”, lo que derivó en una rápida retractación de la periodista.

  • La condición de Milei: Exigió que la rectificación por la “mentira” tuviera “la misma efusividad” que la acusación original.
  • Acusación de intencionalidad: Le endilgó a la conductora un sesgo en sus equivocaciones: “Cuando el error es siempre para el mismo lado, el vicio queda manifiesto”. También la acusó de “operar” para beneficiar a sus amigos “en perjuicio del pueblo argentino”.
  • La respuesta de David: La periodista reconoció su error y aceptó la exigencia. “Me equivoqué (…) Mañana, en el mismo espacio donde lo dije, lo voy a rectificar en vivo”, respondió, y agregó: “Nobleza obliga: reconozco mi equivocación y te pido perdón, sin excusas”.

El tenso intercambio finalizó con la promesa de la rectificación al aire, luego del contundente reclamo de la secretaria de la Presidencia, quien cerró su mensaje con un irónico “Te mando un beso”.

  • Juicio por YPF: Argentina consiguió otro fallo favorable, ahora en Irlanda, que rechazó el pedido de ejecutar el fallo del caso en ese país

    Juicio por YPF: Argentina consiguió otro fallo favorable, ahora en Irlanda, que rechazó el pedido de ejecutar el fallo del caso en ese país

    La semana comenzó con otro fallo favorable para Argentina en la causa por la expropiación de YPF: la Justicia de Irlanda dio la razón al país y rechazó el pedido de ejecutar el fallo del caso YPF en ese país, que había sido solicitado por los demandantes. “En dicho proceso buscaban el reconocimiento y ejecución en…

  • Podio del catamarqueño Benja Molina en el Campeonato Sudamericano de BMX Race en Córdoba

    Podio del catamarqueño Benja Molina en el Campeonato Sudamericano de BMX Race en Córdoba

    El piloto catamarqueño Benjamín Molina dijo presente este fin de semana en Alta Gracia, provincia de Córdoba, donde se disputó el Campeonato Sudamericano de BMX RACE. Fue el pasado sábado 16 de agosto, donde se consagró Subcampeón en la Categoría Cruceros Varones de 17 a 24 años. Felicitaciones para Benja del Team Molina.

  • Catamarca: extienden el plazo para el empadronamiento a la Tarifa de Interés Social

    Catamarca: extienden el plazo para el empadronamiento a la Tarifa de Interés Social

    El Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente resolvió, mediante decreto, prorrogar por 30 días corridos el plazo de inscripción a la convocatoria para el empadronamiento de beneficiarios de la Tarifa de Interés Social (TIS). La medida rige a partir de hoy, lunes 18 de agosto. En el marco de esta campaña, la Secretaría de…

  • Karina Milei a Pamela David: “Espero la aclaración con la misma efusividad”

    Karina Milei a Pamela David: “Espero la aclaración con la misma efusividad”

    La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, le exigió públicamente a la conductora Pamela David una rectificación por difundir información falsa sobre ella, y le puso una condición: que la aclaración tuviera “la misma efusividad con la que hoy difundieron la mentira”. El duro mensaje provocó una inmediata disculpa de la periodista. X de Karina Milei…

  • Pamela David se disculpó con Karina Milei por la fake news del reloj

    Pamela David se disculpó con Karina Milei por la fake news del reloj

    La conductora Pamela David pidió “sinceras disculpas” públicas a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, luego del fuerte cruce que mantuvieron en redes sociales por la difusión de información falsa sobre un supuesto reloj de lujo. “Me equivoqué. Hablé apresuradamente basándome en una imagen y cometí un error”, reconoció la presentadora. Según supo Noticias Argentinas,…

  • Catamarca: detienen a dos personas que robaron en una obra en construcción

    Catamarca: detienen a dos personas que robaron en una obra en construcción

    A las 11:00 de la mañana de hoy, por requerimiento del SAE-911, numerarios de la Comisaría Cuarta llegaron hasta inmediaciones a la esquina de la calle Intendente Castellano y Avenida Illia, donde aprehendieron a dos personas del sexo masculino de 19 y 34 años de edad, ambos de apellido Aguirre, quienes fueron sindicados por una mujer mayor de edad, como los presuntos autores de cometer un…