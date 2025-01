Justicia rápida pero selectiva en Catamarca: internaron al abogado Filippín para chequear si es inimputable

A menos de una semana de su detención por el millonario hurto cometido en el Sanatorio Junín, la Justicia catamarqueña avanza rápidamente para determinar si el abogado Augusto Filippín está en condiciones de entender los actos que se le imputan, porque además cuenta con varios antecedentes. Recordemos que hace pocas horas una mujer dijo a Radio TV Valle Viejo que fue drogada y robada en su propio domicilio por parte de este profesional del Derecho, y que supuestamente él mismo se jactaría de contar con “protección” del vicegobernador de la Provincia, quien le “taparía todo” en caso de ser necesario, aprovechando sus influencias políticas.

A pesar de la feria judicial y de la gran cantidad de hechos delictivos que ocurrieron en los primeros días de 2025, esta tarde de viernes se conoció que Felippín fue internado en el Hospital San Juan Bautista, para realizarle los estudios necesarios y así establecer si es inimputable. En caso de serlo, recuperaría su libertad.

El pasado lunes, el fiscal Hugo Costilla indagó al abogado Augusto Filippín, a quien lo imputó por “hurto” tras sustraer un aparato valuado en casi medio millón de dólares, del interior del Sanatorio Junín.

El letrado fue asistido por la defensa pública y se abstuvo de declarar, y el representante del Ministerio Público dispuso que continúe detenido, hasta que se conozcan los antecedentes.

Había un antecedente muy reciente: el 5 de diciembre del año pasado detuvieron a Filippín y a su cómplice por robar sanitarios del Predio Ferial Catamarca. En un operativo policial, fueron detenidos los sospechosos que se hacían pasar por operarios de Obras Públicas.

El sistema SAE-911 fue clave para individualizarlos a través de cámaras de seguridad, logrando interceptarlos en la zona de la Quebrada de Moreira. Para sorpresa de las autoridades, uno de los detenidos, quien se trasladaba en el vehículo utilizado para el robo, era el abogado identificado con el apellido Filippín.

Ambos implicados quedaron a disposición de la justicia, mientras se investigaba si estaban vinculados a otros hechos similares.

El 7 de diciembre el fiscal de Instrucción N°2, Laureano Palacios, indagó al abogado Augusto Filippín y a un hombre de apellido García, quienes fueron aprehendidos el jueves anterior tras ser señalados como autores del robo de dos inodoros en el Predio Ferial. La denuncia fue presentada por Fernando Boneu, director del espacio, quien alertó sobre el hecho.

Ambos imputados se abstuvieron de declarar durante la audiencia y quedaron acusados del delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro. Ninguna cámara del Predio Ferial los mostraba cometiendo el delito, y por eso no se les imputó el robo. El fiscal Palacios resolvió que permanezcan detenidos mientras se aguardaba la planilla de antecedentes de los acusados para determinar los pasos a seguir. Igual que ahora.

Al día siguiente de la detención del abogado Augusto Felippín, el 6 de diciembre de 2024, una mujer identificada en Facebook como Fer Palios, publicó: “Bueno tanto escándalo por dos inodoros a mí me robó 8 anillos de plata y oro, un termo Stanley, un parlante, 700.000 pesos, ropa, vajilla. Al que me alquila uniformes de policía, un aire comprimido, parlantes, chalecos antibalas, cachiporra y encima me drogo y no se si abuso de mí, estoy con protocolo por abuso sexual creo que esto es más grave pero como no soy el predio ferial no pasa nada… Augusto Filippín la concha de tu madre te quiero ver preso”.

Un día después, la misma mujer posteó: “De todas mis amistades intimas con las que pasé horas y horas de mí vida ni una tuvo las pelotas y los ovarios de compartir mí publicación donde busco afectar la reputación de mí abusador y cleptomano, ratero Augusto Filippin. Muchos saben con detalles todo lo que pase y sigo pasando, pero esto me sirve para saber quién es quién. Les mando un besito y gracias por ser tan soretes. Ni nos vimos. Odio el mensaje en privado no se gasten”.

Ahora, tras el ilícito cometido en el Sanatorio Junín, se conoció otra denuncia en la que dl abogado Augusto Filippín estuvo involucrado. El hecho habría ocurrido el 31 de agosto de 2024. Una mujer denunció que, tras compartir bebidas alcohólicas, éste le habría introducido “algo” a la bebida, que la hizo tener mucho sueño, por lo que se fue a dormir y así la mantuvo cautiva en su propio domicilio durante dos días.

En el relato de la denunciante, manifiesta que Filippín le robó elementos del domicilio y dinero en efectivo, con el que debía pagar el alquiler de donde residía.

Según esa denuncia, durante los dos días, Filippín la habría obligado a que lo acompañe con los elementos robados en su automóvil, tras apuntarle con un arma de fuego. Incluso, la mujer contó que cuando despertó, éste estaba junto a otro hombre desconocido, a quien intentaba venderle sus electrodomésticos.

Finalmente, tras dos días de estar “drogada” se fue y descubrió que además, tenía moretones en las piernas, chupones y marcas en el cuerpo, por lo que solicitó que se lleve a cabo el protocolo de abuso sexual.

La causa era instruida por el fiscal Federico Aldeco, pero en diciembre quedó en manos del fiscal Ricardo Andrés Córdoba Andreatta. La presunta víctima informó al diario El Esquiú que nunca le notificaron los resultados, ni del protocolo, ni de la pericia psicológica a la que fue sometida.

Además, denunciante señaló que habría más víctimas de hechos, que no se animan a denunciar, ya que el abogado las habría amenazado con matarlas y dijo que tiene contactos en la política, por lo que “entraría por una puerta y saldría por la otra”.

Quien también se expresó sobre el tema fue el abogado Carlos Uslenghi, ayer en Radio TV Valle Viejo. Mientras Filippín era indagado bajo la calificación de “hurto”, Uslenghi consideró que “sea robo, sea hurto, sea la calificación que le quieras dar, en mayor o menor medida, es una acción ilícita. Es un profesional que cometió un ilícito. Se levantó un celular, se llevó el cenicero del bar, lo que vos quieras, pero cometió un ilícito. No le buscamos la calificación, vamos al hecho mismo que degrada la profesión. La ley es justa para todo. Ahora, yo insisto en esto. El código deontológico, el código de ética de la profesión nuestra, nos pone en una posición donde el Colegio no actúa. Hubo profesionales imputados por falsificar cédula de notificación para intentar cobrarle plata a los clientes y se beneficiaron por la prescripción de la causa. O sea, no estoy diciendo que demostraron la inocencia, sino que el propio sistema ineficaz, el propio sistema que se prestó a lograr la prescripción, lo libera, pero no lo puede liberar de la sanción ética”.

Carlos Uslenghi apuntó directamente contra la indiferencia del Colegio de Abogados ante estos casos: “Yo creo que un tema que está hoy en primera plana y preocupa de los profesionales, es ver que hay colegas, por llamarlos de una forma y con cierta reserva, vinculados a hechos ilícitos, que son público y notorio, y me preocupa ver cómo el Colegio de Abogados, por ejemplo, no ha salido a tomar una postura, una posición a través de lo que es nuestro Tribunal de Ética, porque yo creo que mínimamente en circunstancias como las que se están dando, debería suspender la matrícula a aquellos profesionales que se ven vinculados a hechos ilícitos, y esto no es la primera vez. Quiero recordar que hace un año o dos atrás, hubo profesionales que hasta le allanaron los estudios por haber hecho cédulas apócrifas y estaban imputados, quizás se beneficiaron por ahí con la prescripción de la causa, pero eso también se demuestra cómo el Poder Judicial es connivente con la actuación de quienes no pueden seguir ejerciendo el Derecho cuando son partícipes de ilícitos que son graves. Y en ese sentido el Colegio de Abogados ha pasado a ser un órgano inexistente en el control de la ética profesional”.

Por último, una publicación del diario El Esquiú del 13 de mayo de 2011 consigna: “A juicio por llevarse un auto: Nahuel José Augusto Filippín será llevado a juicio tras haber sido aprehendido por personal policial luego de intentar robar un auto, el 8 de octubre de 2008. El hecho habría tenido lugar en primeras horas de la mañana cuando Nadia María Delgado dejó estacionado sobre calle Rojas su automóvil marca Fiat. Allí se hizo presente el encausado, quien violentó las cerraduras de las puertas y la tapa del baúl y se apoderó del vehículo. El sujeto deambuló por diversos lugares con la intención de vender el auto, mientras la policía seguía sus pasos y finalmente en un domicilio de avenida San Martín fue detenido por personal policial”. Ese “sujeto”, ¿será también el actual abogado?

El pasado martes 9 de enero, resguardando su identidad, habló con Radio TV Valle Viejo una de las mujeres denunciantes contra el abogado Augusto Filippín, acusándolo de haberla drogado, robado y violado en su propia casa.

La presunta víctima aseguró que habría tres mujeres más que pasaron por situaciones parecidas con Filippín, y que ahora decidieron unirse ante la falta de respuesta por parte de la Justicia catamarqueña.

Comentó que en su momento le realizaron el protocolo de abuso sexual, que dio positivo: “Nos han realizado el protocolo de abuso sexual, voy a la Fiscalía y pregunto que es lo que pasa, que novedades hay por mi causa y nadie sabe nada. Nosotras somos un grupo de chicas que nos hemos unido, somos víctimas de abuso de Filippín y nos juntamos, hablamos con el fiscal general, nos unieron a las tres y nos hicieron un comparendo las otras dos chicas son ex parejas de él, que tiene muchas denuncias y tiene causas en muchas fiscalías, entonces es imposible, imagínate que hay causas en todas las fiscalías, obviamente el fiscal que está en turno no se va a tomar el trabajo de ver qué fiscal tiene otra causa de este tipo, y tiene causas más graves de lo que hizo en el Sanatorio Junín, pero claro, el Sanatorio Junín ahora sale todo a la luz, porque es importante, y uno que no tiene un mango, está ahí, como siempre en la Justicia con los que tienen plata tienen tiempo, para los que no tienen plata no. Estamos muy nerviosas, muy embroncadas, las cuatro chicas que estamos en el grupo tenemos una impotencia, no te imaginas, porque nos hemos dañado psicológicamente”.

La mujer comentó luego que fue víctima de amenazas por parte del padre del abogado, y dijo también que el vicegobernador Rubén Dusso protegería a Augusto Filippín, según dichos del propio abogado que se jactaba de ello: “He recibido amenaza de Marcelo Filipín para que deje de denunciarlo. Que el hijo es buenito, que no se droga, que la drogadicta era yo. Todas las que lo denunciamos somos las drogadas. El hijo es sano, el hijo es bueno. Filippín trabaja en el Senado y por boca de él, él se jacta de que el vicegobernador los hace entrar por una puerta y los hace salir por la otra. Esas son palabras de él, que es asesor legal en el despacho del vicegobernador y que el vicegobernador le tapa todos los hechos que él hace. Y la verdad es que yo tengo miedo con mi trabajo, por eso resguardo mi identidad, aparte como existe la ley de víctimas, tengo que resguardar mi identidad. Y bueno, yo digo los hechos de él, que el vicegobernador lo tapa en todo. A mí y a las otras chicas nos tiene amenazadas, que nos va a matar, nos va a enterrar y nos va a tirar cal viva de encima”.