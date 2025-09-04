Jury contra Costilla en Catamarca: apartaron a Barros como fiscal acusador

El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió este jueves apartar al fiscal Augusto Barros en el proceso abierto contra el fiscal de Instrucción N°5, Hugo Costilla, por supuesto mal desempeño en la causa Wika, y declaró nula la acusación que había formulado, según argumentó, con el fin de “resguardar la garantía de objetividad y el debido proceso legal”.

El conflicto se originó cuando Costilla denunció la semana pasada al fiscal Barros por una presunta “falta de objetividad y connivencia” con Arturo Herrera Basualdo, secretario relator del ministro de la Corte Jorge Bracamonte, y además exabogado defensor del empresario Cristian Guillou, propietario de Wika y denunciante del fiscal Costilla por su actuación en la causa, por un borrador con las preguntas para dos testigos del juicio contra Costilla que el fiscal Barros debía presentar, y que había sido enviado previamente por Herrera Basualdo a través de un correo electrónico.

