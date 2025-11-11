Radio TV Valle Viejo
Juró Diego Santilli como ministro del Interior

El ex diputado del PRO Diego Santilli juró en la tarde de este martes su cargo como ministro del Interior ante el presidente Javier Milei.

Santilli asumió el cargo en una ceremonia que se llevó a cabo pasadas las 15 en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

A la hora de tomar juramento, Santilli lo hizo por “Dios y por la patria”.

Participaron del acto familiares, integrantes del gabinete y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros.

Tras las reuniones que mantuvo el lunes en la Casa Rosada, Santilli tiene previsto iniciar este miércoles una gira para dialogar con “gobernadores aliados “, entre los cuales eligió al entrerriano Rogelio Frigerio para dar el puntapié inicial.

Así, el titular de la cartera política se reunirá en los próximos días con “10 gobernadores de los 20 que estuvieron con el Presidente” para consensuar las reformas que el Gobierno planea para la segunda parte del mandato, entre las que se encuentran las reformas laboral, tributaria y del Código Penal.

