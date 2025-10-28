Jujuy: el sorprendente triunfo de La Libertad Avanza también en Tilcara: “Demuestra el hartazgo”

Pasaron las elecciones legislativas y en la provincia de Jujuy La Libertad Avanza se impuso en la provincia con más de un 37%, obteniendo dos bancas de diputados nacionales. De los 16 departamentos del territorio jujeño, LLA consiguió la victoria en 12.

Departamento Tilcara

En el departamento Tilcara, LLA se impuso con un 30%, dejando a las dos fuerzas peronistas peleando por el segundo puesto y al radicalismo en cuarto lugar.

Omar Galán, concejal electo de LLA en Tilcara, dialogó con Radio 2 para hacer un análisis de los resultados obtenidos. Dijo que la victoria de La Libertad Avanza se debe al hartazgo de la gente por la falta de respuestas de los gobiernos anteriores.

Además, remarcó que los tilcareños sienten que sus necesidades no están cubiertas y que hay falta de transparencia en la gestión pública.

Tuvimos una muy buena elección y tiene que ver con el hartazgo, la falta de transparencia y tantos años viviendo de la misma manera y porque las necesidades de los tilcareños no fueron cubiertas y eso cansa. Destacó que la Boleta Única de Papel transparentó la voluntad del pueblo.

Por otra parte, expuso las necesidades que siguen atravesando en la localidad señalando que existe preocupación por el avance del tren con desalojos y la falta de obras en las últimas inundaciones. También marcó problemas de bullying, consumo y falta de atención a la salud mental de los jóvenes.