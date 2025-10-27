Juicio por violencia de género en Catamarca: una presunta víctima denuncia amenazas (Video)

Una mujer habló esta mañana de lunes con Radio TV Valle Viejo, temiendo por su vida y la vida de sus tres hijos, que tienen discapacidad, a raíz de amenazas realizadas por su expareja. La denunciante pide seguridad.
Una mujer habló esta mañana de lunes con Radio TV Valle Viejo, temiendo por su vida y la vida de sus tres hijos, que tienen discapacidad, a raíz de amenazas realizadas por su expareja. La denunciante pide seguridad.
La ministra de Seguridad Nacional y senadora electa por la Capital Federal, Patricia Bullrich, opinó hoy que el Gobierno abrirá una etapa de diálogo con gobernadores y miembros de la oposición, pero no incluirá a aquellos que “tienen la cabeza formateada en el kirchnerismo”. “Vamos a buscar a todos aquellos que no tienen la cabeza formateada en…
Una mujer habló esta mañana de lunes con Radio TV Valle Viejo, temiendo por su vida y la vida de sus tres hijos, que tienen discapacidad, a raíz de amenazas realizadas por su expareja. La denunciante pide seguridad.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le envió un nuevo mensaje a Javier Milei, luego del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en la jornada de ayer, al afirmar que “no solo ganó, sino que ganó por mucho”. En la misma línea, y además de volver a felicitarlo, afirmó que la victoria del mandatario argentino fue…
Continuando con sus acciones de Responsabilidad Social, Zijin-Liex recibió la visita de estudiantes y docentes de la Escuela Primaria N°299 de la localidad de Tatón. Los visitantes fueron recibidos por el equipo de Responsabilidad Social de la empresa, quienes brindaron una charla sobre las acciones que la compañía desarrolla en la comunidad. Luego, el equipo…
El gobernador Osvaldo Jaldo destacó el resultado de las elecciones legislativas nacionales del domingo, donde el frente oficialista Tucumán Primero logró un contundente 50,6% de los votos, consolidándose como la quinta fuerza política a nivel nacional.“Ayer en Tucumán, el candidato a diputado en primer término le ganó a (Javier) Milei, le ganó al Presidente de la…
Este fin de semana, Catamarca recibió la visita de un grupo de especialistas internacionales, miembros del Comité Internacional para Colecciones Textiles y de Indumentaria de ICOM (Consejo Internacional de Museos), quienes llegaron para conocer en profundidad la riqueza textil artesanal de la provincia, sus museos y sus hacedores. La comitiva estuvo integrada por siete destacados…