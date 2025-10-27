Radio TV Valle Viejo
Juicio por violencia de género en Catamarca: una presunta víctima denuncia amenazas (Video)

Una mujer habló esta mañana de lunes con Radio TV Valle Viejo, temiendo por su vida y la vida de sus tres hijos, que tienen discapacidad, a raíz de amenazas realizadas por su expareja. La denunciante pide seguridad.

