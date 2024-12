Juicio contra Walter Arévalo: rechazaron la recusación del fiscal Augusto Barros

La causa tiene al exsecretario del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales como imputado por presunta “coacción agravada”.

La Cámara de Sentencia en lo Criminal rechazó la recusación sobre el fiscal Augusto Barros, luego de que en septiembre de este año la defensa de Arévalo alegara que el hijo del representante del Ministerio Público fiscal es funcionario municipal y depende jerárquicamente de Alberto Natella, funcionario municipal, quien es el denunciante. Por ello, consideraba que podría haber un interés directo.

Este miércoles a la salida de Tribunales, Arévalo comentó: “Recién acabo de notificarme, era algo que lo presentíamos. Pero como le dije acá al doctor, quiero que esto termine, que el juicio se lleve adelante y demostrar mi inocencia. Esto es el ejemplo de lo que es la justicia de Catamarca, pero a la Justicia si no la dan los hombres la da el tiempo. Y acá hay cosas que son claras, hay una persecución. Al proceso de fiscal lo va a llevar adelante alguien que tiene dos hijos como funcionarios en el municipio que son empleados del que hizo la denuncia y dicen cualquier cosa de mí. Este fiscal me acusó de que yo caminé con un féretro por las calles de la ciudad, y si me han visto con un féretro me gustaría ver las imágenes”.

Luego, Arévalo arremetió: “Me inventaron esta nefasta historia a donde me imputaron por amenazas y coacción agravada. Me acusaron por A y me terminaron imputando por C. Pero quiero el juicio, no le tengo miedo a Saadi ni a Barros ni al Gobernador. Queda a las claras que quisieron meter preso, domesticar a un dirigente y no lo pudieron hacer, pensando que esto iba a dormir en un cajón. Y voy a ir hasta las últimas consecuencias para demostrar que son unos chantas y utilizaron el aparato de la Justicia para inventar esta causa”.