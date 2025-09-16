Juicio al comisario que atropelló y mató en Catamarca: se negó a declarar

El excomisario Jorge Vera, se mantuvo en silencio en la primera jornada del juicio por la muerte de Lucas Mohamad en un siniestro vial en Ruta Nacional Nº 40, el 28 de marzo de 2023.

Vera, imputado por el delito de homicidio culposo, embistió con su camioneta Ford Ranger a Lucas cuando éste retornaba en motocicleta a su hogar en la localidad de Londres. El motociclista fue trasladado de urgencia al hospital de Belén pero por la gravedad de las heridas, falleció minutos después.

La abogada querellante, Dra. Silvia Barrientos, insistió en la culpabilidad del conductor y anticipó que mañana podrían escucharse los alegatos y conocer la sentencia.