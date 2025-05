Jugadores catamarqueños brillaron en el Torneo IRT Fundación de La Rioja

El pasado fin de semana 24 y 25 de Mayo, se llevó a cabo en la ciudad de La Rioja el torneo IRT fundacion de La Rioja. Una delegación de jugadores de ajedrez de Catamarca participó de la competencia, quienes obtuvieron resultados destacados.

El torneo de ajedrez se jugó con un formato suizo a 7 rondas, con un ritmo de juego de 20+10.

Cabe destacar, que fueron tres jugadores catamarqueños, quienes lograron subir al podio en diferentes categorías, demostrando su habilidad y dedicación en el deporte.

Los podios fueron:

Ezequiel Casco se destacó como Mejor Sub 1800, en la Categoría Abierto.

Sofia Vera Vera se coronó Campeona Sub 10, en la Categoría Infantil; y Mateo Ovejero Herrera se coronó Campeón Sub 12, en la Categoría Infantil.

Los jugadores catamarqueños que participaron en el torneo fueron:

Categoría Abierto: Menendez Mariano, Menendez Joel, Casco Ezequiel, Lopez Perlo Javier, Leiva Carlos, Ontivero Jesus, Coronel Santiago y Codigoni Luis.

Categoría Infantil: Vera Vera Sofia y Ovejero Herrera Mateo.

Al finalizar, el presidente de la Asociación Catamarca Ajedrez, Mariano Menéndez señaló que “estamos muy orgullosos de nuestros jugadores por su desempeño en el torneo. Su dedicación y esfuerzo han dado frutos y estamos emocionados de verlos seguir creciendo en el ajedrez”.

Desde la Asociación Catamarca Ajedrez felicitan a Exequiel Casco, Sofia Vera Vera y Mateo Ovejero Herrera por sus logros y esperamos que estos resultados inspiren a otros jóvenes a unirse al mundo del ajedrez.

Asimismo, se destaca a todos los representantes catamarqueños, quienes hicieron un gran torneo, demostrando un gran nivel y dejando en alto el nombre de la provincia.

El éxito de los jugadores catamarqueños en el Torneo IRT Fundación de La Rioja es un reflejo de la creciente pasión por el ajedrez en la provincia.