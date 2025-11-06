Jueves en la Feria del Libro: una jornada llena de arte, lectura y grandes figuras nacionales

Este jueves 6 de noviembre inicia la programación de la 17° edición de la Feria del Libro de Catamarca, bajo el lema “Los libros, portales infinitos”, con una amplia gama de actividades literarias, artísticas y culturales que tendrán lugar en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) y el Cine Teatro Catamarca, con entrada libre y gratuita.
La primera jornada contará con la participación de destacadas figuras nacionales. A las 20 horas, las periodistas y escritoras Mariana Carbajal e Ingrid Beck presentarán su libro “Antimanual para encendidas. Una guía (in)útil para sobrevivir a la menopausia” (Grijalbo, Penguin Random House), una propuesta que combina humor, reflexión y perspectiva de género para hablar sin tabúes sobre la menopausia. La charla, a cargo de la comunicadora Laura García Vizcarra, promete ser uno de los encuentros más convocantes del día.
El cierre llegará con la actuación de la reconocida bailarina y coreógrafa Mora Godoy, quien presentará su espectáculo “La Máquina Tanguera”, a partir de las 21.30 horas en el Cine Teatro Catamarca. El show, ovacionado en escenarios nacionales e internacionales, ofrecerá un recorrido por los grandes momentos de la artista, con música, proyecciones y coreografías que reflejan la fuerza y la elegancia del tango argentino. Para este show, se acceso gratuito, se entregarán hasta dos entradas por persona, el jueves desde las 8 de la mañana y hasta agotar localidades en las boleterías del Cine Teatro.
Durante todo el día, el público podrá disfrutar de una variada programación que incluye teatro, danza, música, presentaciones de libros, talleres, charlas y actividades para las infancias. En el CATA Lab se desarrollarán propuestas lúdicas y creativas como el taller de Pop Up, Animación Stop Motion y Títeres con varilla, entre otros. El Espacio Conversatorio será punto de encuentro para la reflexión y el intercambio con presentaciones de libros académicos y paneles sobre historia, política y género, mientras que en el Escenario CATA la tarde se llenará de música, acrobacia y literatura con artistas locales.
La Feria del Libro de Catamarca se extenderá hasta el domingo 9 de noviembre, invitando a los visitantes a disfrutar de cuatro días de lecturas, encuentros y arte.
CRONOGRAMA DÍA 1 | 6 NOVIEMBRE
Escenario CATA
17:00 – Teatro: “Quién fue el cuarto Rey Mago” a/c de Grupo Relatos
17:30 – Danza: “Suite de repertorio Clásico” a/c de Seminario Provincial de Danzas Clásicas
18:00 – Música: Fernando Guilla
18:30 – Música: Dúo Carrizo – Saavedra
19:00 – Acrobacia: Palo chino a/c de Pablo Nieto
19:30 – Música: Dúo Nati Torres – Agustín Colom
20:00 – Presentación de Libro: “Kakanchi 2” Segundo Diccionario KAKAN/ CASTELLANO, de Juan Carlos Allosa. Producido por CKPA – Comunidad Kakan Putquial
21:00 – Música: “Canciones de Monte y Río” de Belén Parma
SALÓN OCTA
09:00 – Títeres: “Beso peludo, pelín, plampludo” a/c de Fede Abaca
15:00 – Cuenta cuentos: “Me lo contó mi abuela” espectáculo de narración oral a/c de Silvia Pérez 18:00 – Charla/Taller: “De la noticia al cuento” a/c de Manuel Rivas (Tucumán)
ESPACIO CONVERSATORIO
10:00 – Presentación de Proyecto: “Entretejiendo Nuestro Pasado y Presente: Leyendas en Acción” – 5° Grado del Colegio Guadalupe
11:00 – Presentación de Libro: “Conocimiento Situado y trabajo Etnográfico” de Silvia Valiente Silvia, Luciano Mantiñán (coordinadores), Daniela Escalante (colaboradora) y Ciro Carrizo. (Editorial Científica Universitaria)
12:00 – Charla de divulgación: “Laboratorio de Idiomas “Nora S. de Luque”: camino a los 50 años de su creación para la enseñanza de lenguas extranjeras a la comunidad” a/c de Sebastián Mercado
18:00 – Presentación de Libro: “Desde la expresión y la Práctica Docente – Violencia De Género” de Cristina Rosales
19:00 – Panel: “Historia y política en la Catamarca reciente” a/c de Carlos Ibañez y Luis Alveró 20:00 – Presentación de Libro: “La sustancia del Derecho Civil. Personas, cosas y acciones” de Rolando Crook
CATA LAB
09:30 – Taller de Pop Up a/c de Pablo Gurovich
10:30 – Taller: “Voces de la Tierra:Uniendo las coplas Ancestrales y los cantos de los Arroyeños” a/c de Armando Molas
11:30 – Taller para las infancias: “Jugar para sentir. El Monstruo de Colores” a/c de Roxana Castro
16:00 – Taller de Animación Stop Motion a/c de Mariana Díaz
18:00 – Taller para infancias: Títeres con Varilla a/c de Javier Zalazar
19:00 – Taller “Urdimbres de papel: Poéticas para las infancias creativas” a/c de Luisina Castillo 20:00 – Taller de Teatro y Expresión corporal para las infancias:”Cómo flotar en un mundo imaginario?” a/c de Lucero Gualter Lou
SUM – SALA DE PROYECCIONES
09:00 – Presentación de Libro: “Mi yo” – 4° Grado del Colegio Quintana
10:00 – Presentación de Antología: “Escritores Nóveles” – Ciclo Básico del Colegio Enrique Hood 11:00 – Conversatorio: “Para escribir mejor (porque una coma, puede cambiarlo todo)” – 3° Año del Instituto Superior Enrique Hood
12:00 – Presentación de E-book: “Acceso Abierto al Conocimiento: Estrategias, Derechos y Claves para Compartir la Producción Académica y Científica” a/c de María Vanesa Doria, Carola Victoria Flores, Ivanna Maricruz Lazarte y Andrea Noelia Silva Tapia
15:30 – Institucional: Presentación de la Biblioteca Pública Virtual (BPV) del Pueblo de Antofagasta de la Sierra a/c de Marcos Escudero
16:30 – Conferencia: Oscar Carrizo lee “La Montaña de las brujas” de Sánchez Gardel a/c de Gonzalo Reartes
17:30 – Presentación de Libro: “El cartero y el circo” de Graciela Pernasetti (Belén) – El Guadal Editora
18:30 – Presentación de Libro: “Educación y esperanza” de Nicolás Quiroga (Editorial Prometeo) 20:00 – Mesa de lectura: “Escritores tucumanos” a/c de Daniel Posse, Manuel Rivas y otros (Tucumán)
21:00 – Presentación de Libro: “Prisión y Sociedad” Alanis, Mario Arnoldo (compilador) y Ciro Carrizo
SALA EZEQUIEL SORIA CINE TEATRO CATAMARCA
09:00 – Presentación de Libro: “En búsqueda de la felicidad. Un final que augura nuevos comienzos”. Presentación de Revista: “6to año B: La voz de la promo. Lo mejor espera del otro lado del miedo” – 6° Año del Colegio Quintana
10:00 – Teatro: “La pulpería de Antonio Fierro” a/c de Ronda Vázquez
11:30 – Lectura Literaria: Sade Joven
17:00 – Teatro: “Extraña Travesía de historias extraviadas en el norte argentino” – a/c de Pato Gómez de la Torre
SALA SÁNCHEZ GARDEL CINE TEATRO CATAMARCA
15:00 – Teatro: “Alma de la tierra, mujer catamarqueña” a/c Nivel Secundario de la Escuela Enrique Hood
20:00 – Autoras Nacionales: MARÍA CARBAJAL E INGRID BECK “Antimanual para encendidas. Una guía (in)útil para sobrevivir a la menopausia”