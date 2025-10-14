Jubilados de PAMI: les pagarán un bono de $45.000 para la compra de alimentos

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó que en octubre pagará un bono adicional a los jubilados y pensionados afiliados a la obra social, con el fin de que puedan acceder a la compra de alimentos.

En medio de un delicado contexto económico para los adultos mayores, el organismo propone reforzar sus ingresos con la entrega de un refuerzo complementario destinado a un grupo específico de pacientes.

Se trata de un refuerzo económico destinado a los jubilados y pensionados que presenten celiaquía. Este beneficio, contemplado en la Ley 26.588 está en vigencia desde el 21 de diciembre de 2012, cuando se publicó la Resolución 2109 del Ministerio de Salud.

El importe tiene como fin paliar la diferencia económica que suelen tener este tipo de productos en el mercado, debido a su especialidad.

El subsidio de PAMI contempla una ayuda mensual que cubre el 27,5% de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), calculada por el INDEC, que ascendería a $ 45.869 en septiembre, con el dato de la CBA de julio.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

El bono está dirigido exclusivamente a afiliados de PAMI con diagnóstico médico confirmado de celiaquía. Este aporte es clave para cubrir los elevados precios de los alimentos sin TACC, esenciales para resguardar la salud de los pacientes.

¿Cómo se solicita el bono para celíacos?

El trámite es sencillo y puede realizarse de manera presencial, solicitando un turno en una agencia de PAMI, u online, a través del sitio oficial de la obra social.

Para tramitarlo se requiere la siguiente documentación:

DNI

Credencial de afiliación de PAMI

Último recibo de haberes

Historia clínica

Análisis serológicos (anticuerpos antigliadina y antiendomisio)

Biopsia por videoendoscopia digestiva alta.

Certificado médico con el diagnóstico de enfermedad celíaca.