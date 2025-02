Jubilados catamarqueños denuncian estafas millonarias y exigen respuestas al Banco Nación

Se congregaron en la sucursal ubicada en calle Mate de Luna, en pleno centro de la Capital, denunciando haber sido víctimas de estafas virtuales.

Según indicaron, delincuentes le solicitaron datos personales y fueron perjudicados con la entrega de préstamos a su nombre. Señalaron que el banco otorgó dichos préstamos y ellos se vieron afectados por sumas millonarias.

Ante la falta de respuesta de la entidad bancaria, anunciaron que acudirán a la justicia y a Defensa del Consumidor para exigir protección y soluciones: “Ayer me llamaron al celular porque querían hacerme una aplicación de YPF. Me dijeron que sí, que necesitaban el nombre y apellido para sacar directamente la aplicación. Al bajar la aplicación, después me doy cuenta con que me habían estafado en 4.200.000 pesos y tengo que pagar 179.000 pesos mensuales en 72 horas. Piden que bajemos una aplicación y de ahí sacan los datos”.

Otra jubilada denunció que “a mí me estafaron 5 millones de pesos. Este es el préstamo que dio el banco. Un préstamo que yo nunca saqué. Hicimos la denuncia judicial y vinimos al banco. El banco todavía no nos recibió la denuncia. Estamos con las cuentas congeladas. Las tarjetas inhibidas. PAMI pasó lo mismo. YPF pasó lo mismo. ¿Cómo el banco no hace nada si está viéndole en Facebook que sale una aplicación al nombre de ellos?”