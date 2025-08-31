Jubilaciones, AUH y pensiones: así es el calendario de pagos de ANSES en septiembre

ANSES confirmó el calendario de pagos de septiembre para jubilaciones, pensiones y asignaciones, que se extenderá desde el 8 de septiembre hasta fin de mes. El cronograma incluye jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar, asignaciones por embarazo, prenatal y maternidad, pensiones no contributivas y los planes de desempleo.

Como ocurre cada mes, el pago será escalonado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Los primeros en cobrar serán quienes perciban jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo.

En ese caso, los pagos comenzarán el 8 de septiembre para los DNI terminados en 0 y se extenderán hasta el 19 de septiembre para quienes finalicen en 9. Desde ANSES recordaron que los beneficiarios pueden consultar su recibo de haberes en la plataforma mi ANSES una vez iniciado el cronograma.

Jubilaciones mínimas y superiores

Para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, las fechas quedaron establecidas de la siguiente manera: DNI terminados en 0 (8 de septiembre), 1 (9), 2 (10), 3 (11), 4 (12), 5 (15), 6 (16), 7 (17), 8 (18) y 9 (19).

En tanto, aquellos que cobran jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo comenzarán a percibir sus haberes a partir del 22 de septiembre. Para este grupo, el calendario quedó de la siguiente forma: DNI terminados en 0 y 1 (22), 2 y 3 (23), 4 y 5 (24), 6 y 7 (25), y 8 y 9 (26).

El organismo previsional también informó que el calendario incluye las Asignaciones Familiares por Hijo y la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se pagarán en idéntico esquema al de las jubilaciones mínimas, entre el 8 y el 19 de septiembre.

Asignaciones por embarazo, maternidad y pensiones no contributivas

La Asignación por Embarazo se abonará entre el 10 y el 23 de septiembre. El calendario comenzará con los DNI terminados en 0 (10 de septiembre) y finalizará con los terminados en 9 (23 de septiembre).

En el caso de la Asignación por Prenatal y Maternidad, los pagos también serán escalonados por terminación de documento, entre el 10 y el 16 de septiembre. Además, ANSES recordó que la Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pagos para todas las terminaciones de DNI.

Por otra parte, las Pensiones No Contributivas se pagarán entre el 8 y el 12 de septiembre, mientras que las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se abonarán entre el 8 de septiembre y el 10 de octubre, sin importar la finalización del DNI.

Pagos únicos y planes de desempleo

El calendario también contempla las Asignaciones de pago único por matrimonio, adopción o nacimiento. Para la primera quincena, los pagos se realizarán del 9 de septiembre al 10 de octubre; y para la segunda quincena, entre el 19 de septiembre y el 10 de octubre.

En cuanto a los planes de desempleo, ANSES informó que el Plan 1 se abonará desde el 19 al 25 de septiembre, según la terminación de DNI. Por su parte, el Plan 2, correspondiente al mes de agosto, se pagará entre el 3 y el 10 de septiembre, sin distinción de documento.

De esta manera, ANSES confirmó el calendario de pagos de septiembre para jubilaciones, pensiones y asignaciones, reafirmando su esquema de cobro escalonado que busca garantizar el orden y la seguridad en la percepción de los beneficios sociales.