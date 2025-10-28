Juan Ignacio Reyes Modotti seguirá detenido por el criminal ataque a Maximiliano Gutiérrez: Rechazaron pedido de libertad

Hoy martes, se conoció que el juez Lucas Vaccaroni resolvió no hacer lugar al planteo de Control Jurisdiccional efectuado por la defensa de Juan Ignacio Reyes Modotti.

La audiencia se había llevado a cabo la semana pasada, donde la defensa solicitó la libertad del acusado argumentando el vencimiento de los plazos de detención preventiva, y que se apliquen medidas restrictivas, como la detención domiciliaria con la colocación de un dispositivo eléctrico de geolocalización.

Ninguno de estos pedidos fue admitido por el magistrado, para el imputado por el delito de homicidio en grado de tentativa agravado por mediar relación de pareja y ensañamiento, contra el popular florista de Catamarca, Maximiliano Gutiérrez.