Jóvenes catamarqueños destacaron en el Congreso Nacional e Internacional de Micología en Bariloche

Un grupo de jóvenes investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) de la Universidad Nacional de Catamarca representó a la provincia en la Reunión Argentina de Micología y Congreso Latinoamericano de Micotoxicología, realizado entre el 21 y el 24 de octubre en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.

Los estudiantes Giuliana Dianela Cassataro, Luisa Marianela Leiva, Carlos Arnaldo Reyes, Rodolfo Daniel Cabrera, Yasú Isaias Varas Silvera, pertenecientes al Laboratorio de Micología de la FACEN, bajo la dirección de la Dra. María Martha Dios, participaron del encuentro científico presentando diversas comunicaciones sobre la FUNGA de Catamarca.

Durante el congreso, el grupo compartió los resultados de varios estudios enfocados en la diversidad, ecología, taxonomía y distribución de hongos en distintas ecorregiones de la provincia. Entre las presentaciones se destacaron:

ADICIONES PARA LA MICOBIOTA DEL NOROESTE DE ARGENTINA: NUEVOS REPORTES DE ASCOMYCOTA EN LA PROVINCIA DE CATAMARCA. Leiva L.M; Cassataro G.D

PRIMEROS APORTES AL CONOCIMIENTO DE CORDYCEPS S.L. EN LA ECORREGIÓN DE LAS YUNGAS DE CATAMARCA (ARGENTINA). Reyes, C.A

CARACTERIZACIÓN DE LA FUNGA DE UN SECTOR SELVA MONTANA EN EL DEPARTAMENTO PACLÍN– CATAMARCA- ARGENTINA. Varas Silvera Y.I

EFECTO BORDE SOBRE LA DIVERSIDAD DE MACROHONGOS Y VEGETACIÓN ASOCIADA EN UN AGROECOSISTEMA. DPTO. VALLE VIEJO, CATAMARCA, ARGENTINA. Varas Silvera Y.I

FACTORES ECOLÓGICOS QUE DETERMINAN LA OCURRENCIA DE MYXOMYCETES EN CATAMARCA, ARGENTINA: SUSTRATO, ESTACIONALIDAD Y ECOREGIONES. Dios M.M,

ESTUDIO PRELIMINAR DE LA DIVERSIDAD DE HONGOS AGARICOIDES EN EL BOSQUE DE ARRAYANES, CONCEPCIÓN, CATAMARCA, ARGENTINA. Cabrera R.D

CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS HONGOS DEL DEPARTAMENTO TINOGASTA. CATAMARCA. Cabrera R.

ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD DE LA MYXOBIOTA (PROTISTA, MYXOMYCOTA) DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA, ARGENTINA. Dios M.M

El Laboratorio de Micología de la FACEN se consolida así como un espacio pionero en la provincia, dedicado al estudio científico de los hongos y a la formación de jóvenes investigadores en áreas poco exploradas del conocimiento biológico. Los trabajos presentados fueron desarrollados en colaboración con científicos del CONICET, la Universidad Nacional de Tucumán y la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid, España), lo que refleja la proyección nacional e internacional de la micología catamarqueña.

Además del reconocimiento académico recibido, los estudiantes destacaron la importancia de haber participado en un evento que reunió a los principales referentes de la micología latinoamericana. “Fue una experiencia enriquecedora que nos permitió mostrar lo que se está haciendo en Catamarca y aprender de investigadores de todo el continente”, expresaron.

DISTINCIÓN NACIONAL PARA UN JOVEN INVESTIGADOR CATAMARQUEÑO EN EL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE MICOLOGÍA

El estudiante Carlos Arnaldo Reyes, perteneciente al Laboratorio de Micología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) de la Universidad Nacional de Catamarca, fue distinguido con el Premio Carlos Pegazzini a la mejor presentación oral como estudiante de grado presentado durante la Cuarta Reunión Argentina de Micología y Congreso Latinoamericano de Micotoxicología, realizado recientemente en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.

El reconocimiento fue otorgado por la Asociación Micológica Carlos Pegazzini, institución referente en el estudio y la promoción de la micología en Argentina, y distingue anualmente a jóvenes investigadores que se destacan por la calidad, originalidad y aporte científico de sus investigaciones. El trabajo premiado, titulado “Primeros aportes al conocimiento de Cordyceps s.l. en la ecorregión de las Yungas de Catamarca (Argentina)”, representa un valioso avance en el estudio de un grupo de hongos de notable interés ecológico y biotecnológico. La investigación aporta los primeros registros y observaciones sobre especies del género Cordyceps en la provincia, ampliando el conocimiento de la diversidad fúngica del noroeste argentino. El reconocimiento obtenido en un evento de relevancia nacional e internacional constituye un orgullo para la comunidad universitaria catamarqueña y un testimonio del crecimiento académico y científico de las nuevas generaciones dedicadas al estudio de los hongos en Argentina.