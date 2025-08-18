Joven murió atropellado por un camión mientras empujaba su auto

En la madrugada de este lunes, un joven de 21 años perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la ruta provincial 16, a la altura de Larroque, Departamento Gualeguaychú, Entre Ríos. El siniestro involucró a un automóvil Fiat Duna y a un camión Iveco con acoplado.

La víctima fatal, un joven de 21 años oriundo de Basavilbaso, viajaba junto a su pareja, su hijo menor y un amigo. Según informaron las autoridades, el grupo había regresado de un evento cultural y, al quedarse sin combustible, decidió trasladar el vehículo empujándolo a tracción.

El segundo jefe de Operaciones y Seguridad de la Policía, Walter Dovelo, relató que “la persona fallecida era quien iba conduciendo el vehículo y caminando con la puerta abierta, mientras la pareja lo empujaba detrás y el niño estaba adentro”.

En esas circunstancias, y en medio de una visibilidad muy reducida, el camión impactó contra el lateral izquierdo del automóvil, donde se encontraba el joven. El choque le provocó la muerte en el acto.

“La pareja sufrió leves raspones y el niño que estaba dentro del auto no presentó lesiones”, detalló Dovelo. El conductor del camión, en tanto, quedó supeditado a la causa judicial.