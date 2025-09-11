Joven gimnasta catamarqueño necesita colaboración para competir en Bolivia y España

El gimnasta de Trampolín Juan Cruz Rivero, alumno de la Esc. Sec. Municipal N°1 Miguel Cané pasó por Saberes en el Aire, anticipó una gran agenda de competición internacional. El joven de 13 años compartió con Bautista Arias y Eugenia Arrosas que participará del Campeonato Sudamericano de Gimnasia Trampolín en Cochabamba, Bolivia del 22 al 29 de septiembre. Además, y para más orgullo catamarqueño, ha clasificado y sido convocado para integrar la delegación Argentina en el El Campeonato Mundial de Gimnasia de Trampolín 2025 se llevará a cabo en Pamplona, España, en el mes noviembre.

“Viajamos 9, somos los mejores del país. Cuando salgo y estoy en el aire me siento libre y feliz”, expresó con orgullo y entusiasmo.

El talento y el esfuerzo de Juan Cruz Rivero y no son suficientes para costear los gastos del viaje, por lo que su familia ha lanzado un bono contribución y busca auspiciantes locales que puedan aportar su colaboración. El alias para recibir donaciones es Rivero.trampolin a nombre su madre, Daiana Gabriela Colombres.

“Necesitamos 2,5 millones de pesos para Bolivia y 5 millones para que pueda viajar a España”, comentó su mamá. Se puede ver un poco del entrenamiento de Juan Cruz en su cuenta de Instagram Juan.Cruz.Rivero.