Joven futbolista murió en un siniestro vial: chocó contra un tractor

Un joven identificado como Emanuel Gustavo Ramos de 22 años y actual jugador de fútbol de Monterrico San Vicente, falleció en un siniestro vial sobre la Ruta provincial Nº 43 a la altura de La Ovejería, causando gran pesar en toda la zona.

El episodio se registró durante la madrugada del pasado jueves y las actuaciones complementarias por el incidente, quedaron a cargo del personal de la Seccional Nº 29 bajo las directivas del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación.

De acuerdo a las fuentes oficiales consultadas, los servicios de emergencias tomaron conocimiento que en un tramo de la mencionada ruta a la altura del barrio Tupac Amaru de La Ovejería, una motocicleta había impactado contra el acoplado de un tractor, dejando como saldo una persona herida tendida en el pavimento.

Inmediatamente los servicios de emergencias se trasladaron hasta el lugar donde confirmaron lo ocurrido, por lo que el herido fue asistido por los paramédicos del SAME quienes lo trasladaron hasta el Hospital Arturo Zabala de Perico, aunque lamentablemente debido a las lesiones que presentaba, el joven falleció.

En el lugar del siniestro, trabajaron los equipos de Criminalística junto a personal de Seguridad Vial, quienes realizaron el test de alcoholemia al conductor del tractor que arrojó resultado negativo.

Tras conocerse la noticia sobre este deceso, varios equipos de de la zona reflejaron en sus redes sociales las condolencias a la familia del joven deportista, como así también el recuerdo de quien supo vestir distintas camisetas del lugar a lo largo de su corta trayectoria futbolística.