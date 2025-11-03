Joven de 17 años murió al ser apuñalado en una pelea grabada y difundida en redes

Un adolescente de 17 años murió tras ser apuñalado en la ingle durante una pelea frente al casino de Necochea, filmada por otros jóvenes. El agresor, también menor, fue detenido.

Un adolescente de 17 años fue asesinado de una puñalada durante una pelea ocurrida en la madrugada del viernes frente al casino de la ciudad bonaerense de Necochea. El agresor, de la misma edad, ya se encuentra detenido y a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

El ataque se produjo en el estacionamiento de Avenida 2, donde la víctima, identificada como Bautista Coronel, se enfrentó cuerpo a cuerpo con su atacante. Un grupo de jóvenes rodeó a los implicados, alentó la agresión y grabó la secuencia que luego se difundió a través de redes sociales, convirtiéndose en una prueba clave para la investigación.

Las imágenes, que ya están en manos de la Justicia, mostraron el forcejeo que duró menos de dos minutos. En medio de la confrontación, uno de ellos extrajo un cuchillo y apuñaló a Coronel en la ingle. De manera inmediata, un testigo levantó el arma del piso y se la devolvió al agresor.

Tras un llamado al 911, efectivos policiales llegaron al lugar y encontraron a la víctima inconsciente. El adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Emilio Ferreyra, donde los médicos intentaron salvarlo, pero murió al día siguiente debido a la gravedad de la herida, que le provocó un shock hipovolémico.

El agresor, también menor de edad, fue rápidamente detenido. Durante el operativo, los agentes secuestraron una remera ensangrentada, un cuchillo de mango de madera y un punzón casero. El material probatorio había sido enterrado en la arena junto al murallón, presumiblemente por el atacante.

El acusado quedó a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, imputado por “homicidio calificado por el uso de arma blanca”. La Fiscalía de Menores interviene en la causa y profundizó la investigación para determinar si hubo más personas implicadas en el trágico suceso.