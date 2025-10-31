Radio TV Valle Viejo
Jornada de Puertas Abiertas en la Facultad de Ciencias de la Salud de Catamarca

La Facultad de Ciencias de la Salud de la UNCA desarrolló en la mañana de hoy una nueva Jornada de Puertas Abiertas en Salud, una propuesta destinada a que los estudiantes secundarios vivan la experiencia de ser parte de la universidad, conozcan las carreras que se dictan y descubran su vocación.

Participaron escuelas públicas y privadas del Valle Central, con una excelente concurrencia de cerca de 200 alumnos que recorrieron las aulas y laboratorios de la Facultad, acompañados por docentes y estudiantes avanzados de las distintas carreras.

Al llegar, los visitantes fueron recibidos por autoridades de la Facultad y los directores de las diferentes carreras, quienes les dieron la bienvenida en el hall de la institución.

La secretaria de Extensión, Lic. Patricia De la Rosa, destacó la importancia de este tipo de actividades para fortalecer el vínculo entre la universidad y el sistema educativo provincial: “Vamos a tener la posibilidad de mostrarles a los alumnos de quinto y sexto año todo lo que es la oferta académica que tenemos en la Facultad: Licenciatura en Bromatología, Nutrición, Hemoterapia, Educación Física (Ciclo Complementario), Medicina y Enfermería. Los alumnos podrán acceder a los laboratorios, donde tanto docentes como estudiantes avanzados harán demostraciones de las técnicas y del trabajo que realizan.”

Además, subrayó el valor de que los jóvenes puedan continuar su formación en Catamarca: “Es fundamental que los alumnos estudien y elijan una carrera en nuestra provincia. La Facultad tiene una oferta académica muy importante para toda la comunidad. Muchos se interesan por Medicina, pero también por Enfermería, Hemoterapia, Nutrición y Bromatología. En una provincia productora de alimentos, es clave contar con profesionales en control y calidad alimentaria.”

La convocatoria se realizó mediante invitaciones formales a las escuelas, con una excelente respuesta por parte de los directivos. La jornada se organizó en dos turnos, por la mañana y por la tarde, para facilitar la participación de todas las instituciones.

Oferta Académica de la Facultad de Ciencias de la Salud – UNCA

Licenciatura en Enfermería

Licenciatura en Bromatología

Licenciatura en Nutrición

Tecnicatura en Hemoterapia

Ciclo de Licenciatura en Educación Física

Ciclo de Licenciatura en Hemoterapia

Medicina

