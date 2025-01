Jorge Macri rechazó las críticas de Milei al feminismo y a la comunidad LGBT

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, rechazó las críticas del presidente Javier Milei al feminismo radical y al colectivo LGBT en el Foro de Davos, al sostener que se trató de “una injusticia brutal”.

“Tomar un caso y plantear que todos son iguales me parece una injusticia brutal”, sostuvo en declaraciones radiales, luego de que el mandatario expusiera un conocido caso en Estados Unidos en el que una pareja homosexual fue condenada por abusar a sus hijos adoptivos durante más de dos años.

En el marco del Foro de Davos, el libertario aseguró que “la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil”, y definió a los homosexuales como “pedófilos”. En sintonía, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que el Poder Ejecutivo busca eliminar la figura de femicidio del Código Penal.

Tras los dichos, Jorge Macri aseguró: “Que hay que proteger a los niños, no tengo dudas, pero hay abuso de personas de distintos origen, creencias, edades. Por eso, agarrar un caso y transformarlo en esto me parece injusto”.

“Me gustaría ver un Presidente que abogue más por la unidad de la Argentina que por instalar nuevas divisiones”, reclamó el referente del PRO, y sumó: “En el concepto de la libertad está la libertad de elegir como expresarse, querer mostrarse, las elecciones de vida. Hay un tema que no me cierra”.

En la misma línea, sostuvo que la diversidad “es un patrimonio de la Ciudad”, y prometió defenderla. “Nadie nos la va a arrebatar”, agregó.

“Amo la diversidad que representa la Ciudad de Buenos Aires y amo todas las diversidades”, sumó, y añadió: “Es una Ciudad en la que conviven la Marcha del Orgullo con la del niño por nacer. Ser la capital mundial del diálogo interreligioso. Acá convivimos y tenemos una mesa de diálogo. Es identitario de la Ciudad de Buenos Aires”.

Asimismo, planteó que se trata de un patrimonio que “nadie va a romper”, y definió que se trata de “una conquista social” que no es patrimonio de ningún partido político. “Casi todos los espacios deben tener integrantes que respalden estas ideas”, subrayó.

Por su parte, sostuvo que no busca quitarle dramatismo en función de las agresiones que padecieron los integrantes del movimiento LGBT, pero aclaró que varias de las ideas del Gobierno no contarán con los votos necesarios en el Congreso.

“La realidad de los femicidios y de la violencia intrafamiliar, particularmente ejercida sobre mujeres, es una realidad con la que venimos peleando y estableciendo políticas y lo vamos a seguir haciendo siempre. Queremos generar oportunidades iguales para todas las personas que quieran progresar en la Argentina también y terminar con desigualdades”, sentenció.

La posibilidad de que Mauricio Macri sea candidato y el futuro de las PASO

En otro pasaje de la entrevista, el jefe de Gobierno porteño se mostró a favor de que su primo, el expresidente Mauricio Macri sea candidato en las elecciones legislativas que tendrán lugar este año. “Esa es una decisión que tiene que tomar él, pero creo que sería muy bueno que él sea candidato”, argumentó.

“Creo que tiene las condiciones, es un gesto. Mauricio ha tenido mucha generosidad desde las elecciones generales pasadas. Hubo un minuto de decir: ‘Vamos a apoyarlo a Milei para que sea presidente’”, recordó, y sumó: “Tal vez podría haber sido Presidente igual sin nuestro apoyo, tal vez no, es contrafáctico, pero lo hicimos y lo hicimos sin ninguna especulación”.

El exintendente de Vicente López reveló además que este semana habrá una reunión del espacio que conducirá Mauricio Macri, en la que instarán en el planeo al oficialismo de conformar una una mesa de diálogo.

Respecto al debate en torno a la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, que se tratará en las sesiones extraordinarias, Jorge Macri puntualizó: “A mí me parece que el gasto de las PASO hoy en la Argentina no tiene sentido. Son más de 200 mil millones de pesos que hay que gastar, no tiene sentido sostenerla y quedar atrapados en la discusión de la eliminamos o la suspendemos”.

“Me suena más a que te aferrás a eliminarla para no sacarla, es una linda excusa, ‘o elimino o nada’, ‘las cosas son como a mí me gustan o nada’. La vida no es así, uno tiene que aprender a buscar los consensos. ¿Hoy para qué hay consenso? Para suspenderla. Entonces, si vos me metés en esa discusión de eliminarla o nada, en realidad lo que no querés es eliminarla”, cargó contra una de las posturas que resuenan al interior del Poder Ejecutivo.

Tras las críticas de varios dirigentes libertarios, el alcalde porteño pidió “enfrentar las elecciones sin volver al pasado, cada uno preservando su identidad”. “Si quienes representamos a mucha gente tenemos que definir un norte establecemos como norma la confrontación estamos como dándole un consejo de que el camino es la pelea”, manifestó.

“A mi no me gusta, pero ese es mi estilo y el presidente ganó con un estilo distinto. ¿Me gustaría un presidente que llame más al acuerdo y a los puntos de vistas comunes que confrontaciones y disidencias? Sí, pero esa es la La Libertad Avanza y nosotros somos el PRO”, concluyó.