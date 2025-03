Jorge Macri: “No descarto que Mauricio sea candidato a senador”

El jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se refirió a las próximas elecciones legislativas nacionales y expresó que “no descarta” que el fundador y actual titular del PRO, Mauricio Macri, “sea candidato a senador”.

Asimismo, en declaraciones radiales, apuntó contra la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, por calificar a la Ciudad de “botín” y que sostuvo que el uso de ese término “pareciera más electoral que para referirse a la problemática.

“No descarto a Mauricio (Macri) como candidato a senador, pero para eso falta hasta octubre, porque es a nivel nacional. Veremos qué hace Patricia Bullrich, para dónde pide el voto”, indicó Jorge Macri haciendo referencia sobre si la ministra hará ‘campaña’ a favor de La Libertad Avanza (LLA) o del PRO.

En cuanto a las elecciones porteñas, que se llevarán a cabo el próximo 18 de mayo, manifestó su incertidumbre con respecto a algunos candidatos e incluso, comunicó que, desde su espacio, todavía no decidieron quién va a encabezar la lista.

En la misma línea, informó que el ex ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, dejó su puesto porque “se suma a la campaña del PRO” y “no les gusta que se superpongan los roles” de un funcionario que está gestionando y haciendo campaña simultáneamente.

“Esta es una campaña corta y es mejor. Se hacen las propuestas para la Ciudad y cada uno define de qué lado va a estar. El 20 de marzo se tienen que presentar los candidatos. No sé quién va a ser el primero en la lista del PRO, no sabemos si es Laura Alonso porque no es una decisión que hayamos tomado todavía”, indicó en declaraciones radiales.

Con respecto a la fuga de presos, y la tensión que ese tema generó con Nación, remarcó que “la Ciudad no es un botín” y que su responsabilidad, como jefe de Gobierno, “es cuidar a los porteños y a los tres millones que ingresan todos los días”.

“Contar medias verdades, no sirve. Tenemos que ponernos de acuerdo y encontrar la solución como lo hicimos en otros casos como los piquetes, cuando trabajamos en conjunto. A los manteros los sacamos nosotros, sin las fuerzas federales”, expresó. Y añadió que no puede haber “2.500 presos en comisarías y alcaidías”: “El Servicio Penitenciario Federal no le cuesta dinero a otras provincias, es de Nación”, planteó.

Para finalizar, recordó que antes de la pandemia el Servicio Penitenciario tenía 14.000 detenidos y hoy tiene 11.500 y que esa diferencia “son los detenidos que están en la Ciudad de Buenos Aires”.

“Yo recuperé la obra de Marcos Paz. Tuve que discutir con la empresa que tenía la obra y está en marcha nuevamente. Entonces, en esa solución estamos trabajando para liberar Devoto porque esa cárcel no debería estar ahí y la ministra lo ha dicho varias veces: las cárceles no tienen que estar dentro de las ciudades. Esa parte nosotros la estamos cumpliendo”, concluyó.