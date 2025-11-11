Jorge Macri calificó como “positivo” el encuentro con Caputo por la coparticipación

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, calificó de “positiva” la reunión que mantuvo con el ministro de Economía, Luis Caputo, donde dialogaron sobre la coparticipación y un posible acuerdo por la deuda que aún tiene el Gobierno Nacional con su distrito.

Luego del encuentro, informaron que los equipos de ambas gobernaciones “seguirán trabajando para encontrar un acercamiento” respecto a la coparticipación y financiamiento.

Por su parte, Macri solicitó que el Gobierno Nacional “normalice los pagos, salde la deuda atrasada e incluya la partida correspondiente en el Presupuesto 2026”, debido que, desde agosto, adeuda $274.000 millones por las transferencias semanales del 1,55% de la Coparticipación acordadas tras un fallo de la Corte Suprema.

En la misma línea, pidió incluir la cifra adeudada en el proyecto del Presupuesto del año próximo para “asegurar su continuidad” y que se cumpla con lo dispuesto por el máximo tribunal.

En el encuentro llevado a cabo en el Palacio de Hacienda, también estuvieron presentes el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Justicia, Gabino Tapia; el ministro de Economía porteño, Gustavo Arengo; el secretario de Hacienda de Nación, Carlos Guberman; y la subsecretaria de Coordinación Fiscal, Valeria Sánchez.

Hasta el momento, el Gobierno de la Ciudad mantiene el reclamo judicial de fondo por el reintegro de 6.000 millones de dólares, en concepto de la deuda originada “por la quita inconstitucional”, que redujo “arbitrariamente” la Coparticipación del 3,5% al 1,4% en 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández. Paralelamente, reivindica “la restitución del 3,5%” mediante transferencia diaria del Banco Nación.