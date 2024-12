Joe Biden conmutó las penas de 37 condenados a muerte en EEUU

El presidente estadounidense Joe Biden conmutó este lunes las penas de 37 de los 40 condenados a muerte por la justicia federal, apenas semanas antes de que el presidente electo Donald Trump, un defensor abierto de la expansión de la pena capital, asuma el cargo.

“He dedicado mi carrera a reducir los crímenes violentos y garantizar un sistema de justicia justo y eficaz. Estas conmutaciones son coherentes con la moratoria que mi Administración ha impuesto a las ejecuciones federales, en casos distintos del terrorismo y los asesinatos en masa motivados por el odio”, dijo Biden.

Los 37 prisioneros quedan ahora condenados a cadena perpetua “sin posibilidad de libertad condicional”, precisó Biden en el comunicado.

La medida perdona la vida a personas condenadas por homicidios, incluidos los asesinatos de policías y militares, personas en territorio federal y personas implicadas en atracos mortales a bancos o en negocios de drogas, así como los asesinatos de guardias o presos en instalaciones federales.

Esto significa que sólo tres presos federales siguen pendientes de ejecución. Se trata de Dylann Roof, autor de la matanza racista en 2015 de nueve miembros negros de la iglesia Mother Emanuel AME de Charleston, en Carolina del Sur, Dzhokhar Tsarnaev, autor del atentado del maratón de Boston en 2013, y Robert Bowers, que disparó mortalmente a 11 fieles en la sinagoga del Árbol de la Vida de Pittsburgh en 2018, el ataque antisemita más mortífero de la historia de Estados Unidos.

El gobierno de Biden anunció en 2021 una moratoria de la pena capital federal para estudiar los protocolos utilizados, lo que suspendió las ejecuciones durante el mandato de Biden. Pero Biden en realidad había prometido ir más allá en la cuestión en el pasado, prometiendo poner fin a las ejecuciones federales sin las salvedades de terrorismo y asesinatos en masa motivados por el odio.

Mientras se postulaba para presidente en 2020, el sitio web de la campaña de Biden dijo que “trabajaría para aprobar leyes que eliminen la pena de muerte a nivel federal, e incentivar a los estados a seguir el ejemplo del gobierno federal.”

Un lenguaje similar no aparecía en el sitio web de reelección de Biden antes de que abandonara la carrera presidencial en julio.

“No se equivoquen: condeno a estos asesinos, me duelen las víctimas de sus actos despreciables y me duelen todas las familias que han sufrido pérdidas inimaginables e irreparables”, decía la declaración de Biden. “Pero guiado por mi conciencia y mi experiencia como defensor público, presidente del Comité Judicial del Senado, vicepresidente y ahora presidente, estoy más convencido que nunca de que debemos detener el uso de la pena de muerte a nivel federal”.