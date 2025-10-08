Radio TV Valle Viejo
Javier Milei visitará Mendoza y cerrará el fin de semana en Chaco y Corrientes

El presidente Javier Milei visitará la provincia de Mendoza el próximo jueves y culminará su agenda semanal el sábado con actividades en Corrientes y Chaco como parte de la activa campaña electoral que protagoniza camino a las elecciones nacionales del 26 de octubre. 

A través de su cuenta de X, el mandatario que se mostró el pasado martes en la ciudad costera de Mar del Plata junto al diputado del PRO Diego Santilli, flamante primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, anunció que desembarcará en el territorio que conduce Alfredo Cornejo. 

La provincia cuyana configura uno de los pocos territorios en los que La Libertad Avanza competirá en alianza con el oficialismo local y llevará al ministro de Defensa, Luis Petri, como primer candidato a diputado nacional.

En lo que queda del período proselitista, el libertario y su equipo de campaña apostarán a recuperar el respaldo de un sector de jóvenes, de entre 30 y 35 años, que aseguran que votaban a Milei por ser “distinto”, pero que no concurrieron a las urnas el pasado 7 de septiembre, con motivos de las elecciones bonaerense. 

Para eso, intentan mostrar al Javier Milei de sus orígenes, en traje de “outsider” para “recuperar la épica del 2023”, y volver a enamorar a los propios. De esta forma, con el jefe de Estado en el centro de la escena, el próximo sábado viajará a las provincias de Chaco y Corrientes. 

El territorio que lidera Leandro Zdero configura la primera alianza libertaria con un oficialismo que se gestó meses atrás para hacerle frente al kirchnerismo provincial que representa el exgobernador Jorge “Coqui” Capitanich. 

Allí, el Presidente escoltará a sus representantes en las nóminas que están encabezadas por Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider, quienes aspiran a conquistar una banca en la Cámara de Senadores, y Mercedes del Rosario Goitía y Guillermo Agüero en la Cámara de Diputados. 

En Corrientes, los armadores libertarios detrás de la figura de la ex vedette Virginia Gallardo y de Isidoro Redcozub, al frente de las listas, buscan hacer pie en el noroeste luego de que las conversaciones con el gobernador Gustavo Valdés no llegasen a buen puerto y cada espacio compitiera por su lado. 

Ambos desembarcos tendrán lugar en las vísperas de un nuevo viaje a Estados Unidos, en el que el Presidente mantendrá la tan ansiada reunión bilateral con su par Donald Trump en la Casa Blanca, el próximo 14 de octubre.

  • El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología impulsa la innovación pedagógica en las escuelas de Catamarca

    El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología impulsa la innovación pedagógica en las escuelas de Catamarca

    En un esfuerzo por fortalecer la formación continua de los equipos directivos y docentes, la cartera educativa local a través de la Dirección de Desarrollo Profesional y Evaluación Educativa, presentó la colección “Rutas de Aprendizaje para la Innovación Educativa y la Mejora Permanente”. Esta propuesta editorial, de carácter digital, busca ofrecer herramientas, reflexiones y experiencias…

  • Murió Miguel Ángel Russo

    Murió Miguel Ángel Russo

    El mundo Boca, y del fútbol argentino en general, atraviesa un momento de profundo dolor tras el fallecimiento del histórico entrenador Miguel Ángel Russo, quien había sida internado en su domicilio luego de un fuerte cuadro de debilidad con pronóstico reservado. El director técnico campeón con el cuadro xeneize de la Copa Libertadores 2007 y equipo al cual…

  • Última pericia psiquiátrica al presunto asesino serial de Jujuy para completar el perfil del acusado de cinco homicidios

    Última pericia psiquiátrica al presunto asesino serial de Jujuy para completar el perfil del acusado de cinco homicidios

    Momentos determinantes se vivirán esta semana en la causa que tiene a Matías Jurado investigado como un presunto asesino serial en Jujuy, cuando este jueves se realice la última entrevista psiquiátrica en contra del acusado. Pese a que se había anunciado el encuentro entre el acusado y la psiquiátra de Salta para la semana anterior, por cuestiones de agenda de la profesional…

  • Catamarca: chocaron dos motos en Sumalao

    Catamarca: chocaron dos motos en Sumalao

    Esta tarde, cerca de las 14 horas, se produjo el choque entre dos motociclistas en Sumalao, Departamento Valle Viejo. Una de las motos era conducida por un hombre y otra por una mujer, esta última debiendo ser atendida por personal del SAME. El impacto se produjo en Ruta 33 a la altura del barrio INTA,…

  • Catamarca: el Senado avanza en el análisis del nuevo Código Procesal Civil y Comercial

    Catamarca: el Senado avanza en el análisis del nuevo Código Procesal Civil y Comercial

    La Comisión de Justicia y Seguridad del Senado de Catamarca, presidida por el senador Guillermo Ferreyra, llevó adelante una reunión de trabajo para continuar con el tratamiento del anteproyecto del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, una iniciativa que busca modernizar y actualizar la normativa vigente en materia judicial. Del encuentro participaron…

