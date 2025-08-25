Javier Milei viaja a Estados Unidos y España en medio de las denuncias por coimas

En medio de la crisis política que afronta por el escándalo de los audios de la corrupción en ANDIS y las muertes por fentanilo contaminado, el presidente Javier Milei prepara una nueva agenda internacional con viajes a Estados Unidos y España en septiembre.

El primer destino será Los Ángeles, donde el 4 de septiembre participará de una conferencia global organizada por el economista Michael Milken, que reunirá a empresarios, banqueros y fondos de inversión. El mandatario viajará acompañado por el canciller Gerardo Werthein y buscará avanzar en una reunión bilateral con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca.

En esa visita también tiene previsto un encuentro con empresarios del sector hotelero y, según confirmó Fátima Flórez, podría asistir a uno de sus shows. “El 5 de septiembre me viene a visitar. Viene a ver el show Javier porque está en el contexto de su tour de sus reuniones, trabajos internacionales”, dijo la humorista semanas atrás.

Luego, el mandatario regresará a la Argentina para estar presente en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el 7 de septiembre.Tras los comicios bonaerenses, Milei retomará la gira con su cuarta visita a España. En principio, la partida estaba prevista para el 14 de septiembre, aunque podría adelantarse al 11. Allí participará del segundo encuentro de los Patriots, organizado por el partido opositor VOX en el Palacio de Vistalegre de Madrid, junto a figuras como Marine Le Pen y Viktor Orbán. El evento reunirá a más de 14 mil asistentes y combinará paneles de debate con disertaciones individuales.

El mandatario también evalúa sumar reuniones con empresarios españoles, una actividad con la que suele justificar sus viajes ante las críticas por el uso de recursos públicos. La escala en Portugal, que estaba incluida en la agenda, quedó suspendida.

El mes cerrará con su duodécimo viaje a Estados Unidos desde el inicio de la gestión. El 23 de septiembre Milei participará de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, en el marco del 80° aniversario del organismo. El temario incluirá debates sobre cambio climático, pobreza, desigualdad, seguridad y salud mundial.