Javier Milei trasladará la Capital Federal a todas las provincias, una vez por mes

El presidente Javier Milei planea cambiar su estrategia territorial tras el balance de las elecciones legislativas y comenzará a visitar una provincia por mes, según reveló Radio Rivadavia.

La información, difundida por la emisora en su cuenta de X, indica que el mandatario también evalúa realizar reuniones de Gabinete en el interior del país.

Según trascendió, se trata de un planteo que le realizó al Presidente su “mesa chica” tras analizar el resultado electoral del pasado domingo.

El objetivo sería federalizar la gestión y mostrarse más cercano a las provincias donde el oficialismo nacional obtuvo un fuerte respaldo, sacando entre el 40% y el 50% de los votos.

Los primeros distritos que visitaría Milei en esta nueva gira serían Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Chaco.