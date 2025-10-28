Radio TV Valle Viejo
Javier Milei, sobre el triunfo en PBA: “La única que creyó que podíamos ganar era mi hermana”

El presidente Javier Milei destacó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y le atribuyó el haber vaticinado el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, donde la lista que encabezó Diego Santilli (41,45%) superó a la de Fuerza Patria (40,91%) semanas después de la derrota por los comicios bonaerenses.

“Hemos hecho una elección increíble”, definió el mandatario en una entrevista con el canal de streaming Neura, y sumó: “La verdad que la única que creyó que podíamos ganar era mi hermana. Todos pensábamos que estábamos buscando achicar lo mayor posible, y haciendo una elección en todo el país iban a estar arriba”.

En la misma línea, agregó: “Ni Diego (Santilli) ni yo nos imaginábamos algo así. A la única que se le ocurrió que algo así podría pasar era a mi hermana”.

El mandatario aprovechó además para agradecerle al equipo de la provincia en Buenos Aires y subrayó el rol de los cabezas de listas Diego Santilli y Karen Reichardt, también del armador bonaerense, Sebastián Pareja, y del “equipo de comunicación de Santiago Caputo”.

En otro pasaje de la entrevista, Milei evitó hablar del futuro electoral de su hermana que fue felicitada por el periodista Alejandro Fantino, quien la calificó como “la gran ganadora de la elección”. “No, todos los argentinos somos los ganadores acá”, aseveró Karina Milei, en su única intervención.

Asimismo, Javier Milei cruzó a Fuerza Patria al sostener que “hasta tienen que mentir” con la sumatoria de los números para “tener más decoro”, y planteó que el sello libertario le ganó al kirchnerismo 41 a 24. “Le sacamos 17 puntos”, enfatizó.

Por último, se mostró optimista ante la nueva composición del Congreso Nacional, al sostener que LLA tendrá una bancada de “101 diputados y 20 senadores”, y celebró que el peronismo perdiera la mayoría en las cámaras. “Se abren las posibilidades de hacer un conjunto de reformas como nunca se vio en la vida. Estamos muy agradecidos a los argentinos por darnos esta posibilidad”, remarcó.

“A partir del 10 vamos a empezar con todas las reformas pactadas en el Pacto de Mayo”, vaticinó, y concluyó: “Un país en el cual vamos a avanzar en las reformas estructurales que asumimos con los Argentinos”.

