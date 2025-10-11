Javier Milei llegó a Corrientes para participar de un acto

El presidente Javier Milei arribó este sábado a la ciudad de Corrientes, donde encabezará un acto programado para las 17 horas en la intersección de avenida Costanera y 25 de Mayo. Entre ellos se encontraban los candidatos Virginia Gallardo, Isidoro Redcozub y Lisandro Almirón, a quienes saludó antes de dirigirse al lugar de la caminata.

El gobernador solicitó a sus candidatos que se concentren en el contacto con el electorado: “Nosotros necesitamos que caminen, que busquen el voto en el ciudadano de Corrientes, porque los van a representar a ellos”.

Con esta declaración, Valdés marca distancia de la estrategia de Milei de impulsar a sus candidatos con visitas del líder nacional, priorizando en cambio el anclaje local de los representantes que respondan a los intereses directos de los correntinos.