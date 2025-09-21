Radio TV Valle Viejo
Javier Milei le devolvió la chicana a Cristina Kirchner: “El 3 debe ser por las causas pendientes”

El presidente Javier Milei habló este sábado al mediodía y dejó una serie de títulos sobre la actualidad, principalmente relacionados a la agenda económica tras la suba del dólar y el alza del Riesgo País. Además dejó definiciones en medio de la turbulencia política que transita la gestión tras la derrota electoral.

En el medio de las frases que ofreció a Radio Mitre, el presidente le contestó a Cristina Fernández de Kirchner, quien había criticado este mismo sábado por la mañana, mediante sus redes sociales, el programa económico. Un extenso mensaje que toca diversos temas y en el que advirtió que había “olor a default”.

“No tengo olfato. Soy el presidente de la Nación, tengo a cargo guiar los destinos de los argentinos, ¿Usted cree que puedo perder el tiempo discutiendo con una presidiaria?”, recogió el guante Milei al ser consultado por esas declaraciones.

También hizo referencia a otro pasaje del extenso mensaje de Cristina Kirchner, en el que la exmandataria hizo referencia al jingle viral que acusa de recibir sobornos a Karina Mieli. tras el escándalo en Andis. “El tres debe ser por las causas que todavía tiene pendientes”, lanzó Milei.

  • El viento zonda propagó un voraz incendio que afectó viñedos y vivienda en Fiambalá

    El viento zonda propagó un voraz incendio que afectó viñedos y vivienda en Fiambalá

    Informe: Multimedios El Abaucán Digital Fiambalá vivió este sábado una jornada marcada por el miedo, la desesperación y la solidaridad. Pasada la hora 13, un incendio de gran magnitud se desató en el barrio Barranco, muy cerca del barrio 30 Viviendas, y en cuestión de minutos el fuego —alimentado por las intensas ráfagas del viento…

  • Catamarca: por un incendio en San Isidro, detienen a un hombre en Sumalao

    Catamarca: por un incendio en San Isidro, detienen a un hombre en Sumalao

    Por requerimiento del SAE-911, numerarios de la Comisaría de Sumalao llegaron hasta un domicilio del loteo Jalil, de la localidad de San Isidro, Dpto. Valle Viejo, donde se estaba produciendo un incendio. El foco ígneo se habría originado en un dormitorio del inmueble, propiedad de una mujer mayor de edad, por lo cual los policías…

  • Encontraron un proyectil de guerra en la Capital de Catamarca

    Encontraron un proyectil de guerra en la Capital de Catamarca

    Efectivos de la Comisaría Décima Segunda se constituyeron en inmediaciones a la rotonda de la Quebrada de Moreira, donde se entrevistaron con un hombre de 58 años de edad, quien adujo que habría encontrado material explosivo, mientras realizaba actividades deportivas en la zona. De inmediato, los numerarios convocaron a sus pares de la División Explosivos…

  • Catamarca: Policías y Bomberos Voluntarios sofocaron un incendio de magnitud en un predio de Banda de Varela

    Catamarca: Policías y Bomberos Voluntarios sofocaron un incendio de magnitud en un predio de Banda de Varela

    A las 02:40 de la madrugada de hoy, por solicitud del SAE-911, personal de la Dirección Bomberos de la Policía llegó hasta la Ruta Provincial N° 1, en cercanías al loteo Corpacci, donde se estaba produciendo un incendio de magnitud. Una vez en el lugar, los policías, con colaboración de sus pares de la Seccional de Banda de Varela y personal de Bomberos Voluntarios…

  • Detuvieron en Catamarca a tres personas por un hecho de violencia de género

    Detuvieron en Catamarca a tres personas por un hecho de violencia de género

    A las 05:45 de la madrugada de hoy, por solicitud del SAE-911, personal de la Comisaría Décima llegó hasta inmediaciones del puente de la avenida Juan Chelemín, donde aprehendió a un joven de 22 años de edad, quien habría agredido físicamente a su pareja, una mujer de 38 años. En el lugar, los policías hicieron lo propio con dos personas del sexo…