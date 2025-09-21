Javier Milei le devolvió la chicana a Cristina Kirchner: “El 3 debe ser por las causas pendientes”

El presidente Javier Milei habló este sábado al mediodía y dejó una serie de títulos sobre la actualidad, principalmente relacionados a la agenda económica tras la suba del dólar y el alza del Riesgo País. Además dejó definiciones en medio de la turbulencia política que transita la gestión tras la derrota electoral.

En el medio de las frases que ofreció a Radio Mitre, el presidente le contestó a Cristina Fernández de Kirchner, quien había criticado este mismo sábado por la mañana, mediante sus redes sociales, el programa económico. Un extenso mensaje que toca diversos temas y en el que advirtió que había “olor a default”.

“No tengo olfato. Soy el presidente de la Nación, tengo a cargo guiar los destinos de los argentinos, ¿Usted cree que puedo perder el tiempo discutiendo con una presidiaria?”, recogió el guante Milei al ser consultado por esas declaraciones.

También hizo referencia a otro pasaje del extenso mensaje de Cristina Kirchner, en el que la exmandataria hizo referencia al jingle viral que acusa de recibir sobornos a Karina Mieli. tras el escándalo en Andis. “El tres debe ser por las causas que todavía tiene pendientes”, lanzó Milei.