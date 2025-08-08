Radio TV Valle Viejo
Javier Milei hablará esta noche por cadena nacional sobre los vetos a las leyes en el Congreso

El presidente Javier Milei brindará esta noche un mensaje por cadena nacional en el que abordará las medidas del Ejecutivo frente al rechazo del Congreso a varios decretos clave para su programa de gobierno. La intervención se da en un contexto de creciente tensión institucional, luego de que el Senado rechazara el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, y ambas cámaras repudiaran el DNU 302/2024 y el DNU 594/2024, que incluían reformas estructurales y recortes de partidas presupuestarias. Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa. El anuncio será a las 21, desde el Salón Blanco.

Más temprano, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó que el Gobierno sostendrá las reformas implementadas por los DNU, a pesar de las objeciones parlamentarias, a través de resoluciones, reglamentos y otras herramientas jurídicas disponibles para el Ejecutivo.

El funcionario criticó con dureza que diputados que antes habían acompañado los proyectos oficiales, como la Ley Bases, ahora se unieran a la oposición para rechazar los decretos. “Es medio ridícula la situación… Si te delegan y después te rechazan cuando utilizás la delegación, es como una cosa medio ilógica”, cuestionó.

En el debate sobre los organismos estatales, el jefe de Gabinete remarcó que buena parte de las reformas operadas por el Ejecutivo ya produjeron efecto. Destacó que el Gobierno avanzó con la fusión y reducción de organismos como el INTA y el INTI, y que la estructura y el gasto público resultaban insostenibles. “No cuestionamos la función del INTA, pero sí la burocracia administrativa que tenía”, señaló, y ejemplificó que el INTA contaba con ‘como seis mil empleados y tres mil automóviles. Una cosa ridícula, ¿no?’.

    Catamarca trabaja en su participación en los Juegos Evita 2025

    El secretario de Deportes y Recreación, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, Guillermo Perna junto al director Provincial de Deporte Social Federico Andrada se reunieron este viernes en la Casa de la Historia y la Cultura de Pomán con los directores de deportes municipales planificando las etapas municipales y provinciales para la clasificación…

    Trump ordenó al Ejército atacar a los cárteles de drogas aunque no estén en territorio de Estados Unidos

    El presidente Trump firmó en secreto una directiva dirigida al Pentágono para comenzar a usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos que su administración considera organizaciones terroristas, según personas familiarizadas con el asunto. La decisión de incorporar a las fuerzas armadas estadounidenses a la lucha es la medida más agresiva hasta la fecha…

    Esto pasa ahora: encontraron con vida a José Portugal, el atleta que había desaparecido en La Rioja hace 14 días

    En esta tarde de viernes, se confirmó que José Nicolás Portugal, un hombre de 53 años que era intensamente buscado desde el sábado 26 de julio, fue encontrado con vida en el cerro Morro. Aún no hay mayores detalles, aunque se conoció que los grupos de búsqueda están realizando las tareas para trasladarlo hasta un…

    Centro IDASA, un nuevo proyecto de base científico-tecnológica en Catamarca

    La provincia suma un nuevo espacio para el análisis científico con el proyecto del Centro IDASA (Investigación, Diagnóstico en Alimentos, Salud Animal, Agua y Ambiente), una startups científica orientada a la investigación minera y al desarrollo de capacidades analíticas y diagnósticas en los ejes de salud animal, alimentos, agua, ambiente, entre otros. En este marco,…

    Ninguno de los 117 médicos que realizaron una segunda evaluación pudo revalidar la nota

    El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que ninguno de los 117 médicos aspirantes que se presentaron para rendir nuevamente el Examen Único de Residencias ayer en el Palacio Libertad, pudo revalidar la nota. Ese grupo, de los cuales 109 son extranjeros, había sido convocado a rendir una segunda evaluación tras los resultados bajo sospecha de fraude que habían surgido en la primera prueba, realizada…

