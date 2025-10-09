Javier Milei felicitó a Donald Trump por el acuerdo entre Israel y Hamas y pidió que le entreguen el Nobel de la Paz

Donald Trump anunció este miércoles el inicio de un plan de intercambio de rehenes israelíes secuestrados por los terroristas de Hamas por un grupo de prisiones palestinos que fueron encacerlados por el Gobierno de Israel. En ese marco, el presidente argentino Javier Milei escribió un mensaje para destacar la incidencia del mandatario norteamericano en el flamante entendimiento y pidió que le entreguen el Premio Nobel de la Paz.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado argentino escribió: “Felicitaciones al Presidente @realDonaldTrump por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás, quienes hoy, a un día de que se cumplan dos años del trágico atentado del 7 de octubre, firmaron la Fase Uno del plan de retirada de Gaza y la liberación de los rehenes aún en cautiverio”.

“Quiero aprovechar para contar que firmaré la candidatura de Donald J. Trump para el Nobel de la Paz, en reconocimiento a su extraordinaria contribución a la paz internacional. Cualquier otro dirigente con semejantes logros ya lo hubiera recibido hace mucho tiempo. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!“, apuntó en el posteo el argentino.

Justamente, el próximo viernes el organismo encargado de dar estas estatuillas revelará quién es el ganador del Nobel de la Paz de este año. Cabe remarcar que su postulación no fue confirmada oficialmente por el Comité Noruego.

Sin embargo, el propio Trump agradeció este martes a los familiares de los rehenes de Hamas en Gaza, quienes solicitaron que la estatuilla le sea otorgada. “Melania y yo enviamos nuestro más sincero agradecimiento al Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos por su carta de nominación”, escribió el mandatario estadounidense.