Javier Milei encabezó en Mar del Plata una caminata con Santilli y Karen Reichardt: “No aflojemos”

Javier Milei y Diego Santilli tuvieron hoy su primera aparición conjunta en Mar del Plata, tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

El lugar elegido fue la calle Güemes, que desde la tarde mostró un importante operativo de seguridad y manifestantes a favor, pero también en contra, del Presidente.

Una vez allí, adonde se trasladó desde el hotel Hermitage, Milei tomó un megáfono para hablarle a los militantes. A su lado estaban Karen Reichardt, segunda candidata a diputada, y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Quiero que sepan que es un placer enorme volver a estar en esta hermosa ciudad. Quiero que sepan que vengo a pedirles el apoyo para mis candidatos, con Diego Santilli, Karen Reichardt y (el armador en la Provincia) Sebastian Pareja. Estamos en un momento bisagra de la Argentina”, dijo Milei, desde la camioneta.

“Tenemos que elegir si volvemos al pasado, al modelo de la inflación, de la pobreza, o este modelo, que logró bajar la inflación y la vamos a eliminar el año que viene -agregó-. No desconocemos lo duro de la situación, tenemos claro que hay que seguir esforzándose. Pero les pido que no aflojen, estamos a mitad de camino”.

Para cerrar, el Presidente sostuvo que “es determinante lo que ocurra este 26 de octubre”, día de las elecciones legislativas nacionales.

La foto de Milei con Santilli como cabeza de lista en la Provincia sirvió para reanudar la campaña bonaerense. A pesar de ello, aún hay dudas sobre si la Justicia habilitará que el integrante del PRO encabece la nómina de los libertarios.

Más temprano, la fiscal electoral de La Plata, Laura Roteta, dictaminó que Santilli no puede reemplazar a Espert en la cabeza de la lista de candidatos. Sin embargo, el Gobierno insiste en la legalidad de su pedido y confía en que el juez Ramos Padilla fallará en este sentido.