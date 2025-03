Javier Milei  dio inicio al período de sesiones ordinarias y desafío a la oposición en el Congreso

El presidente Javier Milei adelantó al Congreso que enviará “en los próximos días” para su discusión un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional, un programa con el que buscará reforzar las reservas del Banco Central y salir del cepo cambiario este año.

El mensaje de Milei a los legisladores ausentes

“No tenemos una ambición de poder, lo único que tenemos es una ambición reformista. Y queremos darle la oportunidad a este Congreso para acompañarnos en el ambicioso proceso que hemos emprendido. Así podrán, quizás, reocmponer su relación con la sociedad que hoy parece ireemediablemente rota”, dijo el Presidente al cierre de su discurso.

Y agregó: “Espero que tomen esta invitación por lo que es: una chance para participar de la tábula raza que siempre hemos predicado. Pero si fueran a declinarla, francamente no nos sorprendería: este Congreso ya demostró una y otra vez que, entre ustedes y los argentinos, algunos no tienen problema en elegirse a sí mismos. Sobretodo los que no vinieron”.

“Vamos a resolver el problema que los gobiernos anteriores iniciaron con el déficit fiscal”

Al final del discurso, Javier Milei anunció que en los próximos días enviará el nuevo acuerdo con el FMI al Congreso y dijo: “Vamos a resolver el problema que los gobiernos anteriores iniciaron con el déficit fiscal y su financiamiento. En consecuencia, esperamos que este Congreso adopte a misma postura que tuvieron con todos los demás, que es en sus bancas apoyando al Gobierno en este nuevo acuerdo”.

El presidente Javier Milei se refirió a los casos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, luego del asesinato de Kim, la nena de 7 años que conmocionó a la ciudad de La Plata. En ese sentido, volvió a pedirle al gobernador Axel Kicillof que “se corra del camino” o “abandona la visión abolicionista”.

“El orden público y la vida social en paz deben volver a ser la regla y no la excepción en la Argentina”, inició su discurso Milei a la hora de referirse a la inseguridad y agregó: “Actualmente, tenemos un sistema judicial y un código penal repleto de grietas por las que se coló el virus del anti-punitivismo, que además de estar moralmente mal, demostró su estrepitoso fracaso”.

A la hora de referirse específicamente al caso de Kim Gómez, la nena de 7 años que fue brutalmente asesinada, le envió un mensaje al gobernador: “Si Kicillof quiere resolver el problema, tiene dos alternativas: abandonar esa visión abolicionista y castigar a los criminales; o correrse del camino y dejarnos resolver el problema a nosotros”.