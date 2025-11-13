Javier Milei celebró el acuerdo de Argentina con Estados Unidos: “Tremenda noticia”

El presidente Javier Milei afirmó esta tarde que “están dadas las condiciones para que Argentina entre en un nuevo siglo de oro, dejemos la barbarie populista y nos volvamos a convertir en la primera potencia mundial”.

Desde la provincia de Corrientes, el mandatario se mostró expectante por la inserción de Argentina en el mundo ante la “demanda de energía y alimentos”.

El presidente Javier Milei ironizó esta tarde que los 14 viajes que hizo a Estados Unidos durante su gestión “estuvieron rindiendo un poquito”, al destacar inversiones de empresas de ese país para explotar los recursos naturales del país.

El mandatario se expresó en estos términos después de que se anunciara además un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

El presidente Javier Milei sostuvo esta tarde que “en el momento en que llegábamos al poder Argentina estaba camino a convertirse en Venezuela”.

“Eso era mucho más factible y tangible de lo que parecía”, dijo al exponer en el 12º Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad de la provincia de Corrientes.