Javier Milei apuntó contra María Becerra luego del comentario de la cantante sobre los incendios en El Bolsón

María Becerra no se calla y aprovechó el show multitudinario que realiazó en Neuquén para hablar de los incendios forestales y la ausencia del Estado. Javier Milei se sintió tocado por las palabras de la artista y respondió en redes sociales con un meme.

Desde el escenario de la Fiesta Nacional de la Confluencia, María convocó a los presentes a involucrarse con la dramática situación que afecta a la Patagonia hace más de 13 días: “No hay que quedarnos de brazos cruzados porque no se ayuda solo con las palabras. Hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación, y si el Estado no está dando la ayuda necesaria la damos nosotros“.

“Demostremos que Argentina es un pueblo solidario, que somos fuertes. Si quieren, pueden ir a mis historias de Instagram que hay información muy importante para donar, para que puedan ir aviones hidrantes a seguir apagando el fuego, que es lo que más importa en estos momentos y lo que hay que hacer”, agregó la artista.

Y para cerrar su discurso, la artista oriunda de Quilmes, provincia de Buenos Aires, levantó con sus brazos una bandera blanca que decía en letras negras “S.O.S Patagonia”.

Días después, Javier Milei usó su cuenta de Instagram para responderle a la “Nena de Argentina”. Este miércoles, compartió un irónico chiste que criticaba la actitud de la cantante. La imagen había sido compartida originalmente por la cuenta @hombregrisxd y se trataba de un chiste de Los Simpsons, editado con una foto de la cara de María, en la que la caricaturizaban a ella llevándose dos valijas llenas de dólares provenientes de la provincia de Neuquén, que es la provincia donde dio el show.

El texto en dicha publicación rezaba: “María Becerra después de pedir que la gente done plata para Neuquén”. Luego de esto, Lali Espósito, que más de una vez fue agredida por el Presidente, realizó una llamativa publicación en su perfil de Instagram. En señal de apoyo a su colega, la artista compartió la canción Automático de Becerra.