Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

En medio de los cambios en el Gabinete, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales este domingo para anunciar la designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior. El recientemente electo diputado en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA) reemplazará a Lisandro Catalán, quien presentó su renuncia días atrás.

El dirigente del PRO, que desde hacía tiempo venía mostrándose cerca del oficialismo, viene de ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires con la lista de La Libertad Avanza, luego de que se bajara la candidatura de José Luis Espert.

La decisión se anunció tan solo unas horas después de que Milei recibiera en la Quinta de Olivos a Mauricio Macri, quien se retiró del lugar sin haber llegado, al menos hasta ese momento, a un acuerdo para la segunda etapa de la gestión.

“Tenemos ministro del Interior. Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro. ¡VLLC (viva la libertad, carajo)! Fin”, escribió el mandatario nacional en su cuenta de X.