Javier Milei acusó a gobernadores de querer destruir al Gobierno nacional

El presidente Javier Milei acusó a los gobernadores provinciales de “querer destruir al Gobierno Nacional” tras la suspensión de su viaje a Tucumán para la conmemoración del Día de la Independencia. La cancelación, según la versión oficial, se debió a condiciones meteorológicas adversas.

Milei lanzó sus acusaciones en una entrevista con el programa El Observador, donde criticó duramente a los gobernadores por sus reclamos de fondos federales y su baja participación en los actos patrios. La mayoría de los mandatarios provinciales habían declinado la invitación al evento en Tucumán, que el gobierno buscaba presentar como un preludio a la firma del postergado Pacto de Mayo.

El presidente desestimó los argumentos de los gobernadores, al afirmar que la recaudación provincial aumentó significativamente. “La recaudación a los gobernadores les viene creciendo entre 8 y 10% en términos reales”, declaró Milei. Además calificó las demandas de “desbocadas” e infundadas.

“La lectura política que hagan me tiene sin cuidado”

Ante la pregunta directa sobre las motivaciones de los gobernadores, Milei respondió con firmeza: “Quieren destruir al Gobierno nacional.” Cuando se le consultó si esta actitud era generalizada, reafirmó su acusación: “Sí, claro”.

Insistió en que la cancelación de su viaje a Tucumán se debió exclusivamente a razones climáticas. “La lectura política que hagan me tiene sin cuidado. Si querían estar, bien. Y si no, deberán explicarle (a los argentinos) por qué no quieren participar de una fecha patria”, aseveró.

La tensión entre el gobierno nacional y las provincias se intensifica en un escenario de crecientes desafíos legislativos. En el Congreso, Diputados avanzó con dictámenes favorables a la declaración de emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan y al financiamiento universitario, proyectos que el Ejecutivo ha amenazado con vetar. Sin embargo, con el posible respaldo de los gobernadores, la oposición podría alcanzar los votos necesarios para superar un veto presidencial.