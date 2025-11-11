Jalil no descartó otorgar un bono o aumento a empleados públicos

Consultados sobre la posibilidad de otorgar el bono o aumento salarial antes del fin de año, el gobernador no tuvo una respuesta definitiva.

Dijo que no está previsto ningún bono por ahora, y que la decisión se debe al contexto financiero actual y a la necesidad de mantener el equilibrio en las cuentas provinciales.

Aseguró que se continuará monitoreando la situación económica y el impacto de la inflación, pero insistió en que la prioridad es sostener la estabilidad y no comprometer los fondos públicos.

Jalil remarcó que la administración provincial mantiene diálogos permanentes con los gremios para analizar la evolución del poder adquisitivo.

Sin embargo, Raúl Jalil dejó una puerta abierta a la posibilidad de otorgar un bono: “Hay que ver la situación. Nosotros ya tenemos cerrado con los gremios la negociación, no quiero decir ni sí ni no, Vamos a ser muy prudentes”.