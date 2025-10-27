Jalil durante los festejos en el PJ: “Esta es una de las pocas capitales que hemos ganado gracias a este equipo”

En la sede del Partido Justicialista (PJ) se vivieron momentos de festejo por la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas de Catamarca, donde destacó la importancia del trabajo colectivo y la participación ciudadana.

El gobernador destacó los logros concretos y la necesidad de continuar con la gestión: “Mañana hay que seguir trabajando. Estoy muy orgulloso. Hemos aumentado un diputado más, hemos ganado bancas en la provincia. Felicitaciones al senador de Ancasti y a nuestros intendentes. Siempre vamos a defender los derechos de todos los catamarqueños. Mañana todos a trabajar. Esta es una de las pocas capitales que hemos ganado gracias a este equipo. Siempre se puede ganar trabajando en equipo”.