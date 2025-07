Jaldo: “Los gobernadores no quieren destruir al Gobierno, lo hemos ayudado a gobernar”

El gobernador, Osvaldo Jaldo, respondió con firmeza a las declaraciones del presidente Javier Milei, quien sostuvo que “los gobernadores quieren destruir al Gobierno nacional”. El mandatario tucumano recordó que los 23 gobernadores y CABA firmaron un acta en la que dejaron claro que no pondrán en riesgo los avances macroeconómicos del Ejecutivo. Sin embargo, también pidió reciprocidad: “Queremos que los recursos coparticipables lleguen a las provincias, porque somos nosotros quienes atendemos salud, educación, seguridad y acción social. Estamos más cerca de la gente que el gobierno nacional”, afirmó.

Consultado sobre la ausencia de Milei en los actos del 9 de julio, Jaldo negó malestar: “Lo lamenté, no me molestó. Sé del esfuerzo de las autoridades nacionales, pero por cuestiones climáticas no pudo venir. No hay que especular”. Además, relativizó las críticas por las ausencias: “En otros actos patrios tampoco hubo presencia de gobernadores ni del presidente. No hagamos política con esto”.

Finalmente, el gobernador destacó el espíritu de la jornada: “Después de muchos años, el verdadero protagonista del 9 de julio fue el pueblo tucumano”.